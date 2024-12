A quanto pare molto presto potremmo assistere all’addio definitivo dell’esclusive al mondo Xbox, ad annunciarlo è un portavoce della nota piattaforma di indiscrezioni molto attendibile quando si parla di Microsoft, Windows Central, che attesta come Microsoft e la sua divisione Xbox stiano velatamente ma allo stesso tempo in modo evidente prendendo le distanze dal concetto di esclusiva in favore di un approccio molto più rilassato in merito a questo tema.

Una politica che apre ad alcune controversie

Già in passato Microsoft aveva espresso l’idea di un cambiamento in merito al concetto di esclusiva in favore di un abbandono, ciò non significa che le esclusive non ci saranno ma molto probabilmente si tratterà di esclusive e temporanee che lasceranno poi spazi all’arrivo dei titoli anche sui prodotti PlayStation, ciò apre indubbiamente un dibattito abbastanza ovvio, che senso ha acquistare una Xbox se le sue esclusive arrivano su PlayStation che invece mantiene le sue garantite e costanti, ovviamente ciò giocherebbe a favore di PlayStation dal momento che con quest’ultima ci si garantirebbe di giocare sia ai titoli arrivati prima su Xbox che alle esclusive PlayStation.

Di conseguenza bisogna prendere con le pinze questa voce di corridoio dal momento che solo il futuro potrà dirci se effettivamente Microsoft prenderà le distanze dal concetto di esclusiva che negli ultimi anni sta facendo da ago della bilancia per quanto riguarda il mondo delle console poiché risulta un elemento fondamentale al momento della scelta dell’acquisto di un prodotto per giocare, è risaputo però che PlayStation da un paio di anni la fa da padrone mentre Microsoft si sofferma un po’ di più nelle retrovie, bisognerà capire se questo cambio di politica coinciderà anche con un cambio di strategia per quanto riguarda le proprie console dal gioco, magari Microsoft ha dei piani in merito al futuro di Xbox che ancora non conosciamo.