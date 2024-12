Negli ultimi giorni, Google ha fatto un importante passo avanti nel campo dell’intelligenza artificiale. Il colosso di Mountain View ha introdotto il modello Gemini 2.0 Flash Experimental nella sua app ufficiale per Android. Tale aggiornamento, già disponibile nella versione desktop del chatbot, si distingue per la possibilità di scegliere tra diversi algoritmi AI. Sarà possibile procedere direttamente dall’app mobile, grazie a un nuovo selettore introdotto nella versione 15.50.

Arriva la nuova versione di Gemini

Tale funzione consente agli utenti di personalizzare l’esperienza AI in base alle proprie esigenze. Una volta effettuato l’aggiornamento, è possibile accedere a un menu a tendina che offre tre opzioni. Modelli progettati per affrontare compiti complessi, per assistere nelle attività quotidiane e per testare in anteprima l’ultima versione sperimentale. Tra quest’ultimi, il modello Gemini 2.0 Flash Experimental rappresenta la principale novità. Infatti, offre prestazioni significativamente migliorate rispetto ai suoi predecessori. Google ha sottolineato come tale algoritmo sia il doppio più veloce rispetto alla variante Pro della versione 1.5. Una caratteristica che potrebbe trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con l’AI.

Essendo ancora in fase di sperimentazione, il nuovo modello presenta alcune limitazioni. Tra cui l’impossibilità di caricare file e un comportamento potenzialmente imprevedibile in alcune situazioni. Nonostante tali restrizioni, le prestazioni promesse rendono l’aggiornamento particolarmente interessante per gli utenti Android del programma Beta.

La distribuzione stabile del modello sembra essere sempre più vicina. Quest’ultima potrebbe avvenire già entro la fine dell’anno. Tale dettaglio segna un progresso significativo nell’ambito dell’AI mobile. Con la nuova versione di Gemini vengono introdotte funzionalità potenti e versatili direttamente nelle mani degli utenti. Per quanto riguarda gli utenti iOS, al momento non ci sono informazioni specifiche. Non è però escluso che ulteriori annunci possano arrivare a breve. Nel frattempo, suddetta innovazione rafforza ulteriormente l’impegno di Google nel consolidare la propria leadership nel settore. Migliorando continuamente l’esperienza AI attraverso aggiornamenti sempre più performanti e accessibili.