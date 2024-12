Il prossimo Natale 2024 è alle porte e il team di sviluppatori di Google ha deciso di dare una mano agli utenti Google Pixel che desiderano festeggiare nel migliore dei modi questo periodo dell’anno con una novità per l’app Google Telefono.

Ecco ciò che sappiamo

Il riferimento ovviamente è in particolare all’introduzione di nuovi effetti di Pixel Audio Emoji dedicati ai festeggiamenti per il Natale e il nuovo anno, soluzioni che sono state riscontrate nella versione 156 dell’applicazione.

I nuovi effetti Pixel Audio Emoji, infatti, si vanno ad aggiungere a quelli già disponibili, mettendo così a disposizione degli utenti più opzioni per rendere più divertenti le loro chiamate.

Inoltre Audio Emoji è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti Pixel, durante le chiamate con altri utenti Pixel, di esprimere le loro emozioni con le faccine e il relativo effetto audio insieme. A dire di Google, questi effetti sonori offrono agli utenti un metodo di intrattenimento per esprimersi e rispondere alle conversazioni in modo divertente e innovativo.

Ebbene, a quelle già disponibili, spara coriandoli, emoji della popò, trombone triste, tamburo e applauso, si sono aggiunte le due dedicate alle imminenti festività, Buon Natale e Buon nuovo anno.

Per inviare Audio Emoji è sufficiente toccare il chip durante la chiamata per visualizzare quelle disponibili e selezionare una di esse per l’invio.

Le due nuove Audio Emoji sono in fase di rilascio e dovrebbero essere presto disponibili per tutti gli utenti Pixel.

Il precedente

Per Halloween, Google aveva già introdotto una nuova funzione nell’app Telefono per i possessori di Pixel: gli “Audio Emoji” stagionali e a tema. Questa novità ha portato effetti sonori spettrali nelle chiamate, rendendo le conversazioni più divertenti e in perfetta atmosfera Halloween. Fino al 31 ottobre, l’emoji “Party Popper” è stata sostituita da una zucca animata che emette suoni inquietanti, come risate spaventose, tuoni e persino il miagolio di un gatto nero, aggiungendo così un tocco sorprendente all’esperienza utente.

Questa nuova funzionalità ha arricchito l’esperienza Google in modo stagionale, insieme agli effetti a schermo a tema Halloween recentemente inseriti nell’app Google Messaggi e ai suoni festivi per il campanello Nest. Una novità importante dunque.