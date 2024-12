I possessori di un dispositivo Xiaomi 14T Pro stanno riscontrando alcuni problemi. In particolare, sono stati segnalati alcuni intoppi nell’uso di Android Auto. La colpa è di un bug che persiste ormai da settimane. Tale dettaglio rende l’esperienza in auto per tali utenti tutt’altro che ideale. Il problema principale è molto fastidioso. Anche se il telefono si connette regolarmente al sistema di infotainment del veicolo, l’interfaccia di Android Auto non si avvia correttamente. In tal modo, lo schermo resta nero.

Android Auto: un bug continua a disturbare gli utenti Xiaomi

E non è tutto. Alcune funzioni audio continuano a funzionare in sottofondo. Ciò senza che gli utenti possano accedere ai comandi o alla visualizzazione. Tale situazione rende impossibile utilizzare il sistema come previsto. Tra i vari feedback degli utenti, emerge che il problema non è sempre uniforme. In alcuni casi, Android Auto si avvia, ma si blocca subito dopo. In altri, non parte affatto. Tentativi come scollegare e ricollegare il telefono o reinstallare l’app si sono rivelati inutili. Sembra quindi evidente che la radice del problema sia legata all’incompatibilità tra HyperOS e Android Auto.

Un aggiornamento temporaneo di HyperOS (versione 1.12.0) aveva dato speranze. Alcuni utenti, infatti, avevano riscontrato miglioramenti. Eppure, update successivi sembrano aver vanificato quei progressi. Xiaomi, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali né un piano chiaro per una correzione definitiva. Nel frattempo, l’unica soluzione praticabile è l’uso diretto dello smartphone in modalità indipendente. Connettendo il telefono al sistema audio dell’auto tramite Bluetooth, è possibile ascoltare musica o utilizzare la navigazione.

La situazione sta mettendo in discussione la reputazione di Xiaomi in termini di affidabilità software. Per gli utenti, rimane la speranza che il produttore rilasci una patch risolutiva nel breve termine. In tal modo potrebbe essere possibile riportare Android Auto al livello di integrazione e funzionalità promesso. Non resta dunque che aspettare e scoprire quali saranno i futuri interventi.