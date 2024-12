Una promozione che ha quasi dell’incredibile sull’acquisto di Oppo A18 vi attende direttamente su Amazon, dove è possibile trovare uno dei migliori smartphone del momento, almeno per quanto riguarda la fascia bassa, ad un prezzo estremamente convincente. Oggi sarà vostro con un esborso di soli 109 euro.

Il prodotto innanzitutto si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche di ottimo livello, come ad esempio il pannello da 6,56 pollici di diagonale, un IPS LCD che riesce a far sentire la propria voce, approfittando di una risoluzione HD+, ma soprattutto di un refresh rate a 90Hz, per una maggiore fluidità generale. Sotto il cofano si trova un processore di ottima qualità, octa-core con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (quest’ultima espandibile con microSD).

Amazon shock: un prezzo mai visto su Oppo A18

Il prezzo di vendita di questo Oppo A18 non potrebbe mai essere più basso, proprio in questi giorni amazon ha deciso di giocare le proprie carte, mettendo a disposizione del consumatore finale un risparmio che nessuno si aspettava di vedere. La spesa da sostenere per il suo acquisto è eccezionalmente bassa, pari a soli 109 euro, contro i 159 euro previsti direttamente di listino. Lo potete ordinare qui.

Le specifiche tecniche di ottimo livello dello smartphone si sprecano a tutti gli effetti, essendo comunque composto da una batteria da 5000mAh, più che sufficiente ad esempio per riuscire a gestire perfettamente ogni sollecitazione, anche sul medio/lungo periodo. Il comparto fotografico è prefettamente rappresentato dalla presenza di due sensori differenti tra loro: un principale da 8 megapixel, ed anche un ultragrandangolare da 2 megapixel. La risoluzione massima che possono raggiungere è di 3266 x 2449 pixel, con apertura F2.4 (massima) ed angolo di ripresa di 89,1 gradi, anteriormente invece trova posto un sensore da 5 megapixel.