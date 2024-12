Roma Termini diventa la prima grande stazione italiana connessa in 5G

L’arrivo del 5G ha cambiato il mondo in generale e a quanto pare ora sta influendo in maniera netta anche per i viaggiatori. Una delle stazioni più importanti d’Italia per quanto riguarda i treni, introduce ufficialmente la rete 5G. Si tratta di Roma Termini, che ora permetterà alle oltre 450.000 persone che passano di quotidianamente di poter basarsi sulla connettività più potente sul mercato.

Una connessione più stabile e veloce grazie al 5G

Grazie a una copertura di 115.000 metri quadrati, 125 micro-antenne e 8 chilometri di fibra ottica, Roma Termini offre una connessione 5G di alta qualità. Adesso è in ogni modo necessario arrivare a garantire delle prestazioni che siano ottimali anche quando ci sarà tanta folla in stazione. È solo così che l’esperienza di viaggio delle persone riuscirà a godere di un effettivo miglioramento.

In questo momento solo gli utenti TIM e Vodafone hanno la disponibilità del 5G. Per quanto riguarda invece gli utenti Iliad, tutto dovrebbe essere effettivo entro la fine dell’anno.

Roma al centro della trasformazione digitale con la stazione Termini

Il progetto è parte integrante di un piano più ampio, chiamato “Roma 5G“, promosso da Smart City Roma, una società collegata a INWIT. L’iniziativa punta a rendere la Capitale sempre più smart, portando la copertura 5G in piazze, arterie stradali e metropolitane, anche in vista di eventi importanti come il Giubileo.

Secondo Diego Galli, Direttore Generale di INWIT, questo risultato dimostra il ruolo centrale di infrastrutture moderne e condivise nel supportare la digitalizzazione delle città italiane.

Un modello per altre stazioni italiane

Dopo Roma Termini, il 5G sta raggiungendo altre importanti stazioni ferroviarie. Napoli Centrale e Torino Porta Nuova hanno già adottato sistemi simili, mentre Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella sono in fase di completamento. Questo percorso segna un passo importante verso una mobilità sempre più connessa e moderna.