Nuove regole per neopatentati: come scegliere l’auto giusta

Dal 14 dicembre 2024, i neopatentati devono rispettare nuove regole per un periodo di tre anni. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al limite di un anno in vigore fino a oggi. Come verificare se un’auto è idonea per un giovane conducente? I parametri da rispettare sono chiari. Il primo valore è il rapporto potenza/tara, indicato nel riquadro 3 della carta di circolazione. Deve essere inferiore a 75 kW/t. Il secondo è la potenza omologata, riportata alla voce “P.2” nel riquadro 2 del libretto. Questo dato non deve superare 105 kW (pari a 142 CV). Se anche uno solo di questi parametri non dovesse magari essere rispettato, l’auto non potrebbe essere guidata da un neopatentato. La revisione del Codice della Strada punta a migliorare la sicurezza, limitando l’uso di veicoli troppo potenti nei primi anni di guida.

Come individuare l’auto adatta

Per verificare se un’auto è compatibile con le nuove regole, basta consultare la carta di circolazione. Tutti i dati necessari sono riportati chiaramente nel documento. Ma quali auto rispettano queste limitazioni? Molti modelli di auto, incluse alcune elettriche, soddisfano i requisiti richiesti. Questo perché, per i veicoli elettrici, il dato di potenza riportato è la potenza continua, che risulta inferiore rispetto a quella massima. Chi cerca un’auto nuova può utilizzare strumenti dedicati. Ad esempio, il listino di alVolante offre una selezione aggiornata di veicoli conformi alle nuove norme. Si tratta di un supporto utile per chi vuole evitare errori.

Con le nuove regole, i genitori e i giovani conducenti devono prestare maggiore attenzione ai dettagli tecnici delle auto. Controllare i valori sul libretto è fondamentale per rispettare la legge. Queste misure non sono solo un limite, ma anche un’opportunità per guidare veicoli più sicuri. Quale auto scegliere per iniziare a guidare? Una che unisca prestazioni moderate e rispetto delle regole. Le nuove norme rappresentano un cambiamento importante, ma offrono una guida chiara per evitare sanzioni e guidare in sicurezza.