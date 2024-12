Google continua a spingere i limiti dell’intelligenza artificiale con NotebookLM, il suo taccuino intelligente. L’ultimo aggiornamento introduce una funzione che rivoluziona l’esperienza utente. Si tratta della possibilità di dialogare direttamente con un host AI durante le panoramiche audio. Dopo aver generato un riassunto, si può accedere alla nuova modalità interattiva (BETA) premendo il pulsante dedicato. Una volta attivata, l’host virtuale si interrompe per permettere l’intervento dell’ utente. La conversazione riprende poi con una risposta personalizzata che viene elaborata basandosi sulle fonti fornite. In questo modo, l’interazione diventa più dinamica e coinvolgente.

NotebookLM Plus: nuova interfaccia e strumenti avanzati per le aziende

Google però invita alla prudenza. In quanto, trattandosi di una versione beta, la funzione potrebbe presentare alcune imperfezioni. L’azienda avverte che potrebbero verificarsi pause durante le risposte o piccoli errori di interpretazione. Al momento, questa modalità è disponibile solo sui podcast creati dopo l’introduzione dell’aggiornamento. Nonostante i limiti, si tratta di un passo davvero importante verso strumenti AI sempre più collaborativi e accessibili.

Oltre alla modalità interattiva, l’aggiornamento di NotebookLM porta con sé anche altre importanti novità. L’interfaccia è stata completamente rivista e suddivisa in tre pannelli distinti. Ovvero Fonti, Chat e Studio. Questa nuova organizzazione rende più semplice la navigazione e l’utilizzo delle funzionalità. Ma la vera innovazione è NotebookLM Plus. Una versione avanzata del taccuino progettata per aziende, scuole e team di lavoro.

NotebookLM-Plus offre un ventaglio di opzioni aggiuntive rispetto alla versione standard. Tra queste, emerge la capacità di generare un numero maggiore di panoramiche audio e la personalizzazione delle risposte in termini di stile e lunghezza. Ma anche la gestione dei notebook condivisi con analisi dettagliate sull’utilizzo. Ma non è tutto. Poiché Google ha integrato nuove funzioni di privacy e sicurezza per rispondere alle esigenze di chi utilizza tale strumento in contesti professionali.

Disponibile tramite Workspace o acquistabile separatamente tramite GoogleCloud, NotebookLM Plus sarà incluso anche nell’abbonamento GoogleOne AI Premium a partire dal 2025. Insomma, NotebookLM, con le sue ultime evoluzioni, si candida a diventare un alleato fondamentale per migliorare produttività e collaborazione grazie all’IA.