C’è aria di novità in casa Motorola. In questi ultimi giorni, infatti, il noto produttore tech ha ampliato la sua gamma di smartphone della serie Moto con ben tre nuovi dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato. I nuovi device in questione sono rispettivamente Moto G15, Moto G05 e Moto E15. Si caratterizzano tutti per l’ottima autonomia e per le prestazioni affidabili. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Moto G15, parola chiave batteria a lunga durata

Motorola Moto G15 è il primo dispositivo del nuovo trio reso disponibile in Italia da Motorola. Come già accennato in apertura, l’autonomia sarà uno dei suoi punti di forza. Questo device può infatti contare sulla presenza di una batteria molto capiente da 5200 mah con supporto alla super ricarica rapida dell’azienda, ovvero la ricarica Turbo Power. Gli utenti potranno inoltre visionare senza problemi qualsiasi contenuto multimediale, grazie all’ampio display da 6.7 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e grazie alla presenza del supporto a Dolby Atmos.

Motorola Moto G05, display a 90Hz e fotocamere con tecnologia Quad Pixel

Motorola Moto G05 è il secondo dispositivo annunciato dall’azienda. A distinguerlo, qui troviamo la presenza di un ottimo display con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a 90Hz. Il comparto fotografico è poi affidato a un sistema di fotocamere da 50 MP con tecnologia Quad Pixel con svariate modalità fotografiche, tra cui Night Vision e modalità ritratto.

Motorola Moto E15, nuovo budget phone dalle ottime feature

Motorola Moto E15 è l’ultimo device annunciato dall’azienda. Nonostante il suo prezzo più contenuto, vanta comunque caratteristiche di rilievo, come la presenza di un display da 90Hz e fino a 6 GB di memoria RAM.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo trio di casa Motorola saranno disponibili all’acquisto in Italia a partire da gennaio 2025 secondo i seguenti prezzi:

• Motorola Moto G15: a 199,90€ per il taglio di memoria di 8/256, 179,90€ per il taglio di memoria 8/128 e 159,90€ per il taglio di memoria 4/128.

• Motorola Moto G05: a 139,90€ per il taglio di memoria 4/128 e 169,90€ per il taglio di memoria 4/256.

• Motorola Moto E15: a 119,90€.