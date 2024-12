Kena Mobile rinnova la sua proposta di risparmio con la proroga della promozione You&Kena. Quest’ultima risulta valida fino al 15 gennaio 2025. Si tratta di un’iniziativa che consente ai clienti di ottenere un rimborso mensile di 2 euro. Ciò è possibile attivando due SIM in coppia presso i negozi aderenti. L’offerta è semplice e vantaggiosa, pensata per chi desidera unire qualità e convenienza.

Kena Mobile: ancora disponibile la promo You&Kena

Per aderire, è necessario acquistare un’offerta compatibile e fornire al rivenditore il codice promozionale YOUEKENA durante l’attivazione. Una volta completato il procedimento, il cliente ottiene un codice univoco via SMS. Quest’ultimo dovrà essere condiviso con un altro utente interessato a passare a Kena o ad attivare un nuovo numero. Quando anche la seconda SIM viene attivata, il rimborso di 2 euro al mese viene riconosciuto a entrambi i clienti. Suddetto bonus, valido a tempo indeterminato, viene scalato dal costo mensile dell’offerta scelta, in automatico.

La Promo You&Kena si applica a offerte dal costo mensile pari o superiore a 7,99 euro. Dettaglio che rende più competitive le tariffe già vantaggiose di Kena Mobile. Il rimborso è però condizionato alla permanenza di entrambe le SIM in Kena. In caso di cessazione o richiesta di portabilità verso un altro operatore di una delle due linee, il diritto al rimborso viene perso per entrambe.

Con You&Kena, il risparmio diventa un’esperienza condivisa. Con la sua attivazione l’operatore offre ai clienti l’opportunità di ridurre i costi mensili mantenendo l’accesso a una rete sicura e performante. Tale iniziativa sottolinea l’impegno di Kena Mobile nel proporre soluzioni sempre più convenienti e vicine alle esigenze degli utenti. La nuova scadenza è il 15 gennaio. Non è da escludere che la promo potrebbe essere ulteriormente prorogata. Consolidando così il successo di un’offerta già molto apprezzata. Il consiglio per tutti gli utenti interessati è comunque quello di procedere il prima possibile per non correre il rischio di perdere suddetta opportunità.