Centinaia di droni sono improvvisamente precipitati l’8 dicembre durante le prove di uno spettacolo nella provincia cinese del Fujian, trasformando un evento celebrativo in una scena surreale. I velivoli, caduti in mare e al suolo, avrebbero dovuto essere protagonisti dell’esibizione ideata dall’artista di fama internazionale Cai Guoqiang come omaggio alla sua città natale, Quanzhou. L’evento, intitolato Red Sail, prevedeva l’utilizzo di 2.000 droni in combinazione con uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Il mistero dei droni precipitati a Quanzhou

I video circolati rapidamente sui social hanno mostrato le immagini spettacolari e al contempo inquietanti dei droni che, già in formazione e in quota, precipitavano come mosche verso il mare o le strade circostanti. Al momento, le cause esatte dell’incidente non sono state ufficialmente chiarite, ma si avanzano tre ipotesi principali: le forti raffiche di vento che avrebbero destabilizzato i velivoli, un’interferenza nel segnale radio o un’operazione intenzionale di jamming.

L’ipotesi più discussa riguarda proprio un possibile jamming, ovvero una manovra di disturbo delle comunicazioni, forse attivata dalle forze di polizia. La contromisura sarebbe stata scatenata a causa della presenza di alcuni droni non registrati, sostituiti rispetto alla lista comunicata al controllo del traffico aereo. Tali velivoli potrebbero essere stati interpretati come una potenziale minaccia, portando all’attivazione del sistema di blocco.

Le autorità locali hanno subito avviato le operazioni di recupero dei droni precipitati, sfruttando la localizzazione GPS dei dispositivi. Alcuni abitanti della zona hanno già restituito quelli ritrovati, mentre lo stesso Cai Guoqiang ha diffuso un appello sui social, chiedendo la collaborazione della popolazione e invitando i cittadini a non appropriarsi dei velivoli caduti.

Nonostante l’incidente durante le prove, lo spettacolo Red Sail si è svolto regolarmente l’8 dicembre, mantenendo fede alla combinazione scenografica di droni e fuochi d’artificio. L’evento, pur segnato dall’insolito incidente, ha comunque reso omaggio alla città di Quanzhou, offrendo un’esibizione degna della visione artistica di Cai Guoqiang.