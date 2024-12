D-Link lancia il nuovo router G530 5G NR AX3000 Wi-Fi 6, una soluzione che promette di rivoluzionare l’esperienza di connessione a Internet. Il G530, poi, sfrutta la potenza del 5G per offrire velocità e una connessione stabile e sicura, ideale sia per la casa che per l’ufficio.

Grazie al supporto per il 5G NR, raggiunge velocità fino a 3,4 Gbps, mentre il Wi-Fi 6 dual-band garantisce prestazioni elevate con velocità combinate fino a 3 Gbps. Streaming 4K/8K, download di file pesanti e gaming online non saranno più un problema.

In aggiunta, il G530 offre la massima flessibilità con la possibilità di utilizzare sia una connessione 5G tramite SIM card che una connessione cablata tramite le porte Gigabit Ethernet. Inoltre, poi, la funzione fail-safe garantisce la continuità di servizio anche in caso di interruzioni della rete principale. Con un design moderno e antenne integrate, il G530 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

La sicurezza è senz’altro garantita dalla crittografia WPA3 e dalla certificazione IEC 62443-4-1, mentre il controllo parentale e la rete Wi-Fi per gli ospiti offrono un maggiore controllo sulla rete. Il supporto VPN integrato protegge la privacy durante la navigazione su reti pubbliche. Ecco il virgolettato in seguito:

“Con il G530, D-Link offre una soluzione che unisce velocità, flessibilità e sicurezza per soddisfare le crescenti esigenze di connettività”, ha dichiarato Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo”

Ecco le caratteristiche specifiche

5G NR AX3000 ultraveloce, velocità Wi-Fi 6

Supporta 5G NSA/SA e 4G LTE

Connettività 5G con velocità fino a 3,4 Gbps

Slot per scheda SIM integrato per rete 5G

Protezioni di rete: Parental control, Wi-Fi per gli ospiti

Protezione di sicurezza: Crittografia WPA3, certificazioni EN 303 645/IEC 62443-4-1

Connettività cablata: 1 porta WAN Gigabit e 1 porta LAN Gigabit

Accesso alla rete flessibile: failover automatico per Internet fisso e mobile

Il router D-Link G530 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 è la risposta ideale alla mancanza di una solida infrastruttura di rete in molte aree. Dove la banda larga tradizionale non arriva, il G530 sfrutta la potenza del 5G per offrire una connessione internet veloce e affidabile. Che si tratti di una località rurale, un cantiere temporaneo o un’abitazione isolata, basta inserire una scheda SIM per accedere a internet ad alta velocità. Ecco le novità targate D-Link.