Apple dovrà ritirare alcuni modelli di iPhone dal mercato entro fine 2024

Si sta avvicinando un momento che per Apple sarà deleterio e anche emblematico. Secondo quanto riportato infatti il colosso americano dovrà abbandonare la vendita di alcuni dei suoi iPhone in base a quelle che sono le normative europee sullo standard USB-C. Entro la fine del 2024 infatti Apple dovrà pensionare necessariamente i suoi iPhone 14 e iPhone SE 3. Ciò non significa che non potranno più essere acquistati ma semplicemente che l’azienda li toglierà dal mercato. Altri venditori dunque continueranno a venderli e resteranno sempre perfettamente funzionanti e performanti, soprattutto nel caso degli iPhone 14 che sono ancora tra i top di gamma sul mercato.

Le regole europee per i dispositivi mobili

Come in tanti ben sanno, c’è una nuova normativa introdotta 2 anni fa dall’UE. Si punta infatti a rendere standard le porte di ricarica in modo da ridurre i rifiuti elettronici. La stessa situazione, oltre agli smartphone, riguarda anche i PC portatili, che però avranno tempo fino al prossimo 2026 per adeguarsi al cambiamento in questione.

La decisione di ritirare questi iPhone riguarda esclusivamente il mercato europeo. Negli altri Paesi, come gli Stati Uniti, i modelli continueranno a essere disponibili fino ai tempi previsti, probabilmente fino al 2025.

Già da diverso tempo gli utenti Android si servono dello standard USB-C. Apple nel frattempo ha mosso i primi passi nell’estensione di tale caratteristica, estendendola solo con l’uscita dell’iPhone 15. Nonostante questa novità, nel suo catalogo sono ancora presenti modelli come l’iPhone 14 e l’iPhone SE 3, che utilizzano la porta Lightning, non più conforme alla nuova normativa.

Apple in genere tiene i suoi modelli disponibili per diversi anni, vendendoli insieme agli ultimi smartphone presentati. Nel caso di iPhone 14, sarebbe rimasto sul mercato fino a fine 2025. L’iPhone SE 3, invece, era già vicino alla fine del suo ciclo di vita. Apple prevede di lanciare un nuovo iPhone SE con porta USB-C e un design aggiornato entro marzo 2025. Questa evoluzione lascia poco spazio per il modello attuale.