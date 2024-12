LG ha confermato che non produrrà più lettori Blu-ray. Le scorte attuali saranno le ultime disponibili sul mercato, segnando un ulteriore passo verso il declino di questo formato fisico.

LG e i lettori Blu-ray: un mercato in contrazione

LG, uno dei pochi produttori rimasti, ha deciso di interrompere la produzione di lettori Blu-ray, sia per dischi standard che Ultra HD. Questo passo segue una tendenza già adottata da altri produttori, come Samsung, che ha abbandonato il settore nel 2019. Le ragioni principali di questa decisione includono il calo della domanda e la diffusione di piattaforme di streaming che offrono contenuti in alta definizione e in 4K senza supporti fisici.

I dati mostrano un declino costante nel settore dei Blu-ray, che non ha mai raggiunto la diffusione dei DVD. Con l’aumento della velocità delle connessioni Internet e il miglioramento della qualità dello streaming, molti consumatori preferiscono accedere ai contenuti in formato digitale, rinunciando al supporto fisico.

La decisione del colosso sudcoreano comporta che gli utenti non avranno più nuovi dispositivi di questo tipo disponibili sul mercato. Questo potrebbe complicare la situazione per chi possiede collezioni di film o contenuti su Blu-ray e intende continuare a utilizzarle. Inoltre, i lettori rimasti in commercio potrebbero aumentare di prezzo a causa della minore disponibilità.

Anche le produzioni di dischi Blu-ray sono in calo. Sempre meno case di produzione lanciano i loro contenuti su supporto fisico, preferendo concentrarsi sulle piattaforme digitali. Tuttavia, resta l’opzione preferita dagli appassionati di cinema e dagli esperti del settore per la qualità superiore dell’immagine e del suono rispetto allo streaming.

La decisione di LG segna una nuova fase nella transizione verso contenuti completamente digitali. Il Blu-ray sembra destinato a seguire il percorso già intrapreso dai CD e dai DVD, che oggi rappresentano una nicchia di mercato. Per gli utenti più esigenti, i lettori e i dischi già disponibili potrebbero diventare oggetti da collezione o di nicchia. Con la crescita dello streaming, il Blu-ray rischia di diventare un prodotto sempre meno rilevante, nonostante le sue qualità tecniche superiori.