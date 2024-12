Vivo X200 e X200 Pro sono in arrivo nei mercati europei: lo conferma Vivo stessa in occasione del lancio indiano dei due dispositivi. La serie di flagship top ha fatto un po’ da apripista dell’ondata di smartphone con chip di nuova generazione, nello specifico il MediaTek Dimensity 9400.

Vivo X200 e X200 Pro sono usciti a fine ottobre in Cina, insieme a X200 Pro Mini che a quanto pare rimarrà un’esclusiva di quel mercato. poche settimane dopo aveva debuttato a livello internazionale, per quanto sempre in mercati asiatici.

Durante il lancio cinese c’era stato modo di provare il modello Pro, soprattutto dal punto di vista fotografico, e i risultati ci avevano impressionato molto, tanto da chiederci se non fosse addirittura il nuovo benchmark per la categoria dei camera-phone. In quella circostanza Vivo ci aveva indicato l’intenzione di portarlo in Italia. In attesa di ulteriori delucidazioni, si possono elencare le schede tecniche dei due device:

Ecco nello specifico

Vivo X200

Display : 6,67″ AMOLED, risoluzione 2800×1260, 120Hz, luminosità massima 1500 nit, HDR10+.

: 6,67″ AMOLED, risoluzione 2800×1260, 120Hz, luminosità massima 1500 nit, HDR10+. Dimensioni : 160,27 x 74,81 x 7,99 mm.

: 160,27 x 74,81 x 7,99 mm. Peso : Blu zaffiro, titanio, bianco: 202g; Nero Chenye: 197g.

: Blu zaffiro, titanio, bianco: 202g; Nero Chenye: 197g. Processore : MediaTek Dimensity 9400 (3,626 GHz).

: MediaTek Dimensity 9400 (3,626 GHz). RAM : 12GB o 16GB LPDDR5X.

: 12GB o 16GB LPDDR5X. Memoria interna : 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0.

: 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0. Fotocamere : Principale : 50 MP VCS Bionic ultrasensibile, f/1.57, OIS. Teleobiettivo : 50 MP Zeiss Super Telephoto, f/2.57, zoom ottico 5x, OIS. Ultra grandangolare : 50 MP Ultra Field of View, f/2.0, 114°.

: Fotocamera frontale : 32 MP, f/2.45.

: 32 MP, f/2.45. Batteria : 5800mAh, ricarica rapida 90W.

: 5800mAh, ricarica rapida 90W. Connettività : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, supporto dual SIM.

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, supporto dual SIM. Sistema operativo : OriginOS 5 basato su Android 15.

: OriginOS 5 basato su Android 15. Sensori: Impronta digitale sotto display, accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, sensore di prossimità.

Vivo X200 Pro