In questi ultimi giorni Microsoft ha silenziosamente avviato la dismissione di alcune storie che funzionalità presenti all’interno di Skype, la piattaforma di comunicazione acquisita nel 2011 sta infatti assistendo all’addio, annunciato questa settimana, dei tanto discussi crediti Skype insieme allo stop definitivo dei numeri telefonici virtuali, caratteristiche proprie della nota piattaforma che hanno contribuito al suo successo.

Il vicepresidente di Teams e Skype si è espresso chiarendo la situazione tramite una dichiarazione ufficiale, nel dettaglio ha sottolineato come le nuove vendite di numeri e crediti sono state interrotte però gli utenti che già sono in possesso di questi servizi potranno continuare ad utilizzarli, la società ha intenzione di orientare i propri clienti verso un nuovo modello basato su abbonamenti mensili, mantenendo inalterata la possibilità di effettuare chiamate VoIP gratuite sia in modalità vocale che video.

Addio alla vendita e arrivano gli abbonamenti

Nel corso di questi anni il sistema di crediti Skype è rappresentato una soluzione decisamente flessibile per effettuare chiamate nazionali internazionali, l’evoluzione però di questo mercato sta obbligando l’azienda a sostituire il tutto in modo graduale in favore degli abbonamenti, quest’ultima ha infatti dovuto inevitabilmente evolversi nel corso degli anni, tirando i conti con una competizione decisamente crescente da parte di servizi come WhatsApp, Zoom e FaceTime, tenendo in considerazione tra l’altro che Microsoft ha velatamente spostato le proprie attenzioni su Teams soprattutto dopo il 2020, in concomitanza del lancio della versione personale.

È interessante notare come questa decisione sia arrivata dopo altri radicali cambiamenti all’interno di Skype, quest’anno abbiamo infatti assistito alla rimozione della pubblicità e all’introduzione di nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale, una tra queste e la generazione di immagini, il tutto è emblema di come Microsoft vogliamo mantenere la piattaforma al passo coi tempi, pur cambiandone il modello di business passando ad uno decisamente più moderno e adeguato ai tempi attuali.