Samsung ha in serbo per gli utenti una sorpresa non da poco, uno sconto pazzesco sul suo Galaxy A16 5G, uno smartphone di fascia medio-bassa che riesce in questo modo a catturare l’attenzione del consumatore, conb un prezzo decisamente inferiore al normale.

Il prodotto è disponibile solamente in questi giorni su amazon con una riduzione importante, ma prima cerchiamo di conoscerne le specifiche tecniche. Il pannello è da 6,7 pollici di diagonale, un Super AMOLED con refresh rate elevato e soprattutto una risoluzione FullHD+ che incanta, proprio perchè lo innalza verso un livello qualitativo più elevato. Sotto il cofano si può ad ogni modo trovare un processore octa-core con possibilità di approfittare di una configurazione che prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Samsung Galaxy A16: che occasione su Amazon

Samsung Galaxy A16 costa davvero pochissimo su Amazon, il suo valore consigliato di 239 euro risulta essere fortemente ridotto sino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 181,99 euro, in questo modo l’utente si ritrova a poter risparmiare il 24%, senza il minimo sforzo. La consegna a domicilio avviene in pochissimo tempo, con garanzia della durata di 24 mesi che copre ogni singolo difetto di fabbrica. Lo potete ordinare premendo qui.

Tra le altre specifiche tecniche interessanti dello smartphone possiamo annoverare la batteria da 5000mAh, perfetta per riuscire ad esempio ad utilizzare il prodotto per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica, passando, come in parte vi abbiamo anticipato, per la memoria interna espandibile tramite microSD, fino ad un massimo di 1,5T, oppure la completa resistenza agli agenti atmosferici, grazie alla certificazione IP54, che lo protegge completamente da qualsivoglia elemento estraneo.