La stazione di Roma Termini si appresta a diventare un simbolo di innovazione nel settore digitale. Ciò sarà possibile grazie all’introduzione di una rete 5G stabile e ultraveloce. Il progetto è stato realizzato da INWIT in collaborazione con Grandi Stazioni Rail. Rappresenta una vera svolta per la connettività mobile in Italia. Il sistema funziona con un sistema di micro-antenne distribuite a una rete di 8km di fibra ottica. In tal modo, l’intera superficie di 115.000 metri quadrati della stazione sarà coperta da un segnale 4G e 5G.

Innovazione digitale in arrivo nella stazione di Roma Termini

La novità offrirà una navigazione fluida, streaming senza interruzioni e accesso immediato ai servizi digitali. L’importanza di tale infrastruttura non si limita alla qualità del servizio offerto ai passeggeri. Termini, già punto nevralgico del trasporto nazionale, diventa un laboratorio vivo per la transizione verso una smart city. La copertura 5G non è solo un vantaggio per chi viaggia. Rappresenta il tassello di un progetto più ampio, il Roma 5G. Quest’ultimo punta ad integrare la tecnologia nelle aree strategiche della capitale. Dalle metropolitane alle piazze, fino alle grandi arterie stradali. Suddetto sviluppo rende Roma un esempio di innovazione a livello europeo.

La realizzazione del DAS a Termini si inserisce in una rete più ampia di hub ferroviari già interessati da tale trasformazione tecnologica. Come Napoli Centrale, Torino Porta Nuova e Venezia Mestre. Il Giubileo del 2025 rappresenta una scadenza chiave. È importante migliorare la connettività in vista dell’arrivo di milioni di pellegrini. Tale obiettivo rappresenta una priorità strategica.

Il progetto DAS non rappresenta solo un aggiornamento per la tecnologia. Si tratta di un ponte verso un futuro in cui la connettività sarà al centro delle relazioni umane. Roma Termini, da sempre simbolo di movimento e scambio, si conferma oggi un faro dell’innovazione. Con l’arrivo della connessione 5G i viaggiatori nella stazione romana potranno approfittare di un vantaggio eccezionale.