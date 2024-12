Un gruppo di ricercatori delle Università di Kaiserslautern-Landau e Stoccarda, insieme all’Istituto di Scienza e Tecnologia di Okinawa (OIST), ha fatto un passo avanti nel campo dell’energia con un’idea che sembra uscita da un romanzo di fantascienza: un motore quantistico. La cosa incredibile? Non ha bisogno di combustione né del calore tradizionale per funzionare. Lo studio, pubblicato su Nature, apre a possibilità del tutto nuove, sfruttando le strane e affascinanti leggi della meccanica quantistica.

Il motore quantistico senza calore

Ma come funziona esattamente? Dimentichiamo i motori a combustione che bruciano carburante e producono energia sfruttando l’espansione dei gas. Qui siamo su un altro livello. Questo motore si basa su un fenomeno noto come entanglement quantistico, una proprietà che permette alle particelle di “restare connesse” anche a grandi distanze. In pratica, le particelle interagiscono tra loro in modo così stretto che, modificandone una, si ottiene un effetto sull’altra. È un fenomeno che Einstein stesso trovava misterioso, chiamandolo “azione spettrale a distanza”.

Il cuore del motore è l’interazione tra due tipi di particelle fondamentali, i bosoni e i fermioni. In condizioni di temperatura bassissime, i bosoni tendono a occupare stati energetici più bassi, mentre i fermioni si posizionano su livelli più alti. Questo divario energetico diventa il carburante del motore: trasformando fermioni in bosoni e viceversa, si riesce a generare movimento. Il risultato è un motore ciclico che produce energia senza emettere calore, qualcosa di totalmente diverso da quanto visto finora.

Attualmente, il motore ha un’efficienza del 25%, un valore promettente per essere ancora nelle fasi iniziali. I ricercatori, però, sono cauti. Questo è solo l’inizio, una dimostrazione che un’idea del genere può davvero funzionare. Ci sono ancora molte sfide da superare prima che si possa parlare di applicazioni pratiche su larga scala. Intanto si esplorano possibili usi, come il supporto a sensori avanzati o batterie di nuova generazione.

Non si sa quando – o se – questa tecnologia sarà pronta per sostituire i motori classici, ma una cosa è certa: il potenziale della meccanica quantistica è enorme. Siamo solo all’inizio di una rivoluzione che potrebbe cambiare completamente il modo in cui produciamo e utilizziamo l’energia.