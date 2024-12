Manhart MHXM 900 II: la BMW XM portata al limite

Manhart ha trasformato la BMW XM in un colosso del tuning. La MHXM 900 II è una vettura che unisce potenza brutale e innovazioni tecniche. Il cuore di questa bestia è il V8 Biturbo S68 da 4,4 litri, abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 900 CV e una coppia di 1.200 Nm. Questi numeri impressionanti sono frutto della centralina MHtronik, che ottimizza ogni parametro del motore. Ma basta questa potenza? Per i più esigenti, Manhart offre ulteriori step di upgrade. Le opzioni per l’impianto di scarico includono il sistema Akrapovic slip-on, perfetto per chi cerca un sound inconfondibile, o i downpipe da competizione per uso esclusivo in pista. Ogni elemento è pensato per massimizzare prestazioni e adrenalina, rispettando (o superando) i limiti.

Potenza estrema, design e meccanica da urlo per la Manhart

Il design della MHXM 900 II è un capolavoro di audacia e raffinatezza. Cerchi Forged Line Y-spoke dorati e pinze freno in oro aggiungono un tocco lussuoso. La carrozzeria è arricchita da numerosi componenti in fibra di carbonio forgiata, firmati Manhart. Il frontale si distingue per uno spoiler aggressivo, prese d’aria rivisitate e un cofano specifico. Al posteriore, il look diventa ancora più dinamico con uno spoiler sul tetto, un diffusore e dettagli unici sul paraurti. Completano l’estetica le minigonne laterali e le decalcomanie esclusive, creando un mix perfetto tra sportività e stile.

Anche gli interni sono stati completamente trasformati. Un kit in fibra di carbonio riveste portiere, cruscotto, console centrale e volante. Ogni dettaglio è curato per esaltare la qualità e l’eleganza dell’abitacolo. Si respira lusso, ma con un carattere profondamente sportivo. La Manhart MHXM 900 II è la sintesi perfetta tra potenza estrema, design esclusivo e tecnologia avanzata. È un’auto pensata per chi non accetta compromessi e cerca il massimo su ogni fronte. Con 900 CV, un’estetica mozzafiato e dettagli curati, è la risposta definitiva per gli amanti delle performance estreme. Chi può resisterle?