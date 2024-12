IT-Wallet: oltre 2,3 milioni di attivazioni in una settimana

In molti non aspettavano altro mentre qualcuno invece aveva già avuto la possibilità di testare il servizio: IT-Wallet è ora disponibile per tutti, in realtà già da circa 10 giorni.

Al momento il servizio disponibile tramite l’app IO è stato sfruttato da oltre 2.390.000 persone, che a loro volta hanno attivato i nuovi portafogli digitali. Questo strumento, pensato per semplificare la gestione dei documenti personali, ha visto un’ampia diffusione dei primi documenti digitali supportati. Secondo i dati ufficiali, sono già stati scaricati 1.756.000 patenti, 2.040.000 tessere sanitarie e 35.000 Disability Card, tutti accessibili nella sezione “Portafoglio” dell’app.

IT-Wallet: un lancio promettente, ma non privo di ostacoli

Nonostante il successo iniziale, il debutto dell’IT-Wallet, avvenuto il 4 dicembre 2024, ha mostrato alcune limitazioni. Per ora, l’utilizzo è circoscritto alle interazioni offline e non è ancora possibile aggiungere documenti come la carta d’identità. Inoltre, il lancio ha incontrato qualche difficoltà tecnica, con disservizi legati al picco di richieste nei primi giorni. Questi problemi sono stati risolti rapidamente, ma hanno evidenziato le sfide di un progetto che coinvolge milioni di cittadini.

L’IT-Wallet, comunque, rappresenta un primo passo importante verso una gestione digitale dei documenti. La possibilità di aggiungere manualmente i documenti digitali garantisce un alto livello di controllo da parte degli utenti, con una forte attenzione alla protezione dei dati personali.

Le novità attese e il futuro del progetto

Il portafoglio digitale è destinato a evolversi rapidamente. Nel corso del 2025, saranno introdotte nuove funzionalità, tra cui la gestione dei documenti anche per operazioni online e telematiche. Documenti come la tessera elettorale e i titoli di studio saranno presto integrati, mentre si lavora anche a una maggiore interoperabilità con piattaforme digitali europee.

Questo progetto, realizzato con il contributo di diverse istituzioni pubbliche, si inserisce in un contesto più ampio, quello dell’iniziativa europea Digital Identity Wallet. L’Italia si pone così tra i Paesi pionieri della digitalizzazione, aprendo la strada a un modello innovativo per la gestione dei documenti personali.