ho. Mobile lancia l’offerta con 5G e 200 GB a 9,99 € al mese

ho. Mobile presenta una nuova offerta che porta il 5G tra le opzioni disponibili per i suoi utenti. La promozione punta a chi cerca un piano completo con tanto traffico dati e funzionalità innovative a un prezzo competitivo.

Cosa include l’offerta di ho. Mobile per tutti gli utenti

L’offerta di ho. Mobile offre:

200 GB di traffico dati al mese, ora con supporto al 5G;

al mese, ora con supporto al 5G; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati.

Il costo mensile è di 9,99 €, garantito per sempre, senza sorprese o aumenti futuri.

Dettagli sull’attivazione della promo di ho. Mobile

Per attivare l’offerta è previsto un costo una tantum che parte da 2,99 €, variabile a seconda dell’operatore di provenienza. Inoltre, gli utenti possono scegliere di attivare una eSIM al costo di 1,99 €, un’opzione pratica e immediata che consente di iniziare subito a usare il servizio senza attendere la consegna della SIM fisica.

Chi preferisce una SIM tradizionale può richiederla online con spedizione a casa, ritirarla in edicola o attivarla utilizzando il proprio SPID, per una procedura ancora più semplice e sicura.

Nuova assistenza via WhatsApp

Un’altra novità introdotta da ho. Mobile è il servizio di assistenza tramite WhatsApp, che permette agli utenti di ricevere supporto rapido e diretto senza passare da call center o lunghe attese. Questo servizio aggiunge valore all’offerta, migliorando l’esperienza dei clienti.

Al momento questa offerta che propone 200 giga con il 5G attivo gratuitamente, si posiziona tra le migliori senza ombra di dubbio. A contribuire sono anche i minuti e i messaggi senza limiti verso chiunque, oltre al prezzo fisso che non cambia mai nel tempo di soli 9,99 € al mese. C’è anche l’opzione per avere la scheda eSIM, una SIM virtuale che tra l’altro velocizza i tempi di attivazione in quanto non bisogna attendere a Casa la scheda fisica. In più l’assistenza via WhatsApp è una gran comodità.