In quest’ultimo periodo si è parlato sempre più spesso di emissioni delle auto e Commissione Europea. Non a caso, infatti, si è cercato di fare sempre più pressione con l’obiettivo di ottenere delle modifiche da parte dell’UE. Pressione che alcuni Paesi hanno deciso di effettuare insieme ad alcuni gruppi politici direttamente interessati nella questione.

Ebbene, sembrerebbero esserci delle novità in merito. Secondo quanto diffuso nelle ultime ore, la Commissione Europea non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro per quanto riguarda i limiti delle emissioni delle auto. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Emissioni auto: nessun passo indietro dall’UE

Le auto fanno parte da anni della mobilità urbani di grandi e piccole città. Rappresentano, infatti, uno dei mezzi di trasporto preferito dei cittadini poiché consentono di effettuare spostamenti in completa autonomia. A rendere noto che la Commissione Europea non vuole effettuare delle modifiche al riguardo arriva dal commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra, rilasciando alcune informazioni alla britannica Reuters ha dunque reso noti alcuni importanti dettagli che tutti attendevano.

Dopo le pressioni di alcuni Paesi europei e alcuni gruppi politici viene dunque reso noto che la richiesta di modificare i limiti sulle emissioni ha un esito negativo. Viene infatti ribadito che alla possibilità di modificare le norme sulle emissioni di CO2 delle auto il commissario europeo per il clima, Wopke Hoekstra, ha risposto con un chiaro e decisivo “no”.

Non dimentichiamo che i tentativi di ottenere un risultato positivo sono stati tanti e sia il PPE che i Governi di alcuni Paesi, così come parte dell’industria automotive, hanno fatto la loro parte. Tutto ciò, però, non è bastato e gli obiettivi dell’UE rimangono gli stessi. Eliminata qualunque possibilità di effettuare una revisione delle regole sulle emissioni per il prossimo anno e nessun cambiamento sull’obiettivo del 2035.