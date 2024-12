Offerte Iliad fine 2024: tre opzioni convenienti per ogni esigenza

Iliad continua a distinguersi nel mercato delle offerte mobili con tre proposte chiare e trasparenti, pensate per soddisfare diverse esigenze di navigazione e comunicazione. Si tratta di grandi offerte che potrebbero far pensare a tutti di lasciare il proprio gestore di fiducia.

Flash 210: 210 GB in 5G a 9,99 € al mese

La Flash 210 offre:

210 GB di traffico dati in 5G;

in 5G; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati.

Il costo è di 9,99 € al mese per sempre, ma l’offerta è disponibile solo fino al 12 dicembre. Ovviamente il gestore emette la soluzione a disposizione anche dei suoi già clienti, ma bisogna ricordare alcuni punti fondamentali. Il primo è quello più importante, ovvero quello che prevede che a sottoscrivere un’offerta del genere siano i già clienti che hanno una promo di Iliad che costi meno di 9,99 € al mese.

Giga 120: 120 GB in 4G a 7,99 € al mese

Per chi cerca velocità e una maggiore quantità di dati, la Giga 120 include:

120 GB di traffico dati con accesso al 4G ;

con accesso al ; Minuti e SMS senza limiti.

Il tutto a 7,99 € al mese, un prezzo bloccato per sempre senza vincoli nascosti.

Giga 250: 250 GB in 5G a 11,99 € al mese

Infine, la Giga 250 è l’offerta ideale per chi vuole il massimo. Offre:

250 GB in 5G ;

; Minuti e SMS illimitati.

Il costo è di 11,99 € al mese, senza variazioni nel tempo. In questo caso, esattamente come per la prima offerta delle tre, c’è anche una soluzione per la fibra ottica.

Chi sceglie Giga 180 o Giga 250 può avere uno sconto sulla fibra

Un ulteriore vantaggio per chi opta per le offerte Giga 180 o Giga 250 è la possibilità di attivare la fibra ottica Iliad a casa al costo scontato di 19,99 € al mese, invece del prezzo standard di 24,99 €.

Opzioni di questo genere non fanno altro che aumentare la forza di Iliad in un panorama telefonico mobile molto ampio e variegato. Il dominio dunque sembra essere già preannunciato anche per il prossimo 2025.