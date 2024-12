Le case, soprattutto nelle grandi città, diventano sempre più piccole, e di conseguenza gli utenti si ritrovano ad avere la necessità di ridurre al massimo l’ingombro dei dispositivi elettronici, tra questi ad esempio il computer. Coloro che sono alla ricerca di un mini PC, che gli permetta comunque di godere di buone prestazioni, ma allo stesso tempo avere la possibilità di gestire al massimo la portabilità, allora non devono lasciarsi sfuggire la promozione Amazon.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è realizzato da Trigeky, si tratta dell’S6 Pro, un mini PC con processore AMD Ryzen 9 6900Hz con frequenza di clock che può raggiungere fino a 4,9GHz, il tutto caratterizzato da 16GB di RAM e 500 GB di memoria interna SSD PCIe 4.0, quindi una delle più veloci e rapide del momento, per accedere velocemente ai dati o migliorarne il salvataggio vero e proprio. All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui il manuale di istruzioni in lingua italiana, la staffa di montaggio VESA, ben 2 cavi HDMI (di lunghezze differenti: 25 e 100 centimetri), oltre ad un trasformatore per il collegamento alla presa a muro.

Mini PC: la promozione su Amazon è folle

Acquistare un mini PC è ora molto più facile di quanto potreste mai immaginare, grazie proprio agli sconti che Amazon ha deciso di attivare, per avvicinare sempre più utenti al suo acquisto. Il modello discusso all’interno dell’articolo è di base in vendita a 549 euro, ma solamente in questi giorni è possibile applicare un coupon del valore di 120 euro, che deve essere inserito manualmente dall’utente (altrimenti sarà necessario annullare l’ordine), per arrivare così a spendere solamente 429 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Non manca ad ogni modo un’ottima connettività fisica, con due porte USB-A 3.2, una Type-C a 10GBps, jack audio da 3,5mm, HDMI 2.0, DPI 4 e altro ancora.