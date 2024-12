CoopVoce, negli ultimi anni, sta dimostrando il suo continuo impegno nel settore della telefonia. A tal proposito, è stata annunciata una nuova interessante collaborazione con Vodafone. Quest’ultima rappresenta una nuova evoluzione per l’operatore virtuale che ora aprirà le porte alla connessione 5G. L’accordo è stato presentato come parte di un percorso. Il cui scopo è garantire una rete di qualità sempre più elevata.

CoopVoce annuncia un’interessante novità

La scelta di collaborare con Vodafone non rappresenta un caso. Suddetto operatore è riconosciuto per la sua rete altamente performante. Oltre la capacità di soddisfare le esigenze crescenti di una clientela sempre più esigente. La transizione avrà inizio nell’autunno 2024. La prima fase commerciale coinvolgerà in progressione i già clienti CoopVoce.

Gabriele Tubertini, Direttore delle Attività Partecipate di Coop Italia, ha sottolineato come tale scelta strategica sia perfettamente in linea con i valori fondamentali della società. Lo scopo è offrire servizi eccellenti e garantire massima trasparenza verso i consumatori. CoopVoce, parte del sistema della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) di Coop, ha dimostrato negli anni una capacità di crescita costante. Nel dettaglio, è passato da semplice operatore virtuale supportato dalla rete TIM a gestore autonomo. Ciò grazie all’ottenimento di un’infrastruttura tecnologica indipendente nel 2020. Tale passaggio ha permesso all’operatore di estendere la propria offerta. A tal proposito, già nel 2023 è avvenuta un’interessante integrazione. Grazie al lancio del servizio VoLTE.

Con oltre 2,2 milioni di clienti e una presenza capillare sul territorio italiano, CoopVoce punta ora a consolidare ulteriormente la sua posizione. L’accesso alla rete Vodafone rappresenta un ulteriore tassello nel suo percorso di innovazione. Tale scenario garantiranno una copertura e una qualità senza precedenti per i suoi clienti. La possibilità di sfruttare il 5G non solo migliorerà la velocità e la stabilità delle connessioni. Tale innovazione porterà CoopVoce a competere su un terreno ancora più avanzato nel panorama delle telecomunicazioni italiane.