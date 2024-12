Google Chrome per Android introduce una funzionalità che trasforma il browser in un lettore PDF completo. Eliminando così la necessità di app terze. Attualmente in fase sperimentale, questa novità è accessibile attraverso la versione Beta del browser. Una volta abilitata, consente di aprire e gestire i file PDF direttamente nel browser, semplificando l’esperienza utente.

Tra le opzioni offerte, vi sono gli strumenti di annotazione. Ovvero l’utente può scrivere o evidenziare testo direttamente sul documento, scegliendo colore e spessore delle linee. La gomma integrata permette di correggere le modifiche in modo rapido. In più, la funzione di ricerca interna consente di trovare facilmente parole o frasi specifiche all’interno del file. A patto che queste non siano contenute in immagini.

Chrome: come abilitare la funzione sperimentale

Tale integrazione rende Chrome una valida alternativa ai tradizionali lettori PDF. In quanto offre funzionalità che rispondono alle esigenze di chi lavora spesso con questo formato. Anche se il lettore integrato non è ancora perfetto, rappresenta comunque un passo avanti importante per il browser di Google.

L’attivazione di questa nuova caratteristica richiede l’uso di due flag sperimentali, disponibili solo su Chrome Beta versione 132 o successiva. Per procedere, è necessario digitare chrome://flags nella barra degli indirizzi del browser. Per poi cercare i flag denominati “Open PDF Inline on Android” e “OpenPDF Inline on Androidpre-V”. Una volta trovati, basta abilitarli per iniziare a utilizzare il lettore PDF.

Questi flag sono compatibili con Android 12 e versioni successive, garantendo l’accesso alla funzione su un’ampia tipologia di dispositivi. Usare Chrome Beta a fianco della versione stabile consente di testare questa novità senza interferire con la navigazione quotidiana.

Insomma, grazie a questa innovazione, Google punta a migliorare l’esperienza degli utenti Android. Offrendo uno strumento integrato per leggere, annotare e cercare nei PDF. Anche se la funzione è ancora in fase di perfezionamento, i vantaggi sono già evidenti. Comodità, rapidità e la possibilità di gestire i documenti senza affidarsi a software esterni.