Auto: vendite record per elettriche e Plug-in in Cina

Le vendite globali delle auto elettriche ed ibride Plug-in hanno raggiunto un nuovo massimo storico lo scorso mese. Questo è quanto risulta dal rapporto di Rho Motion. Pare infatti che a novembre siano state vendute oltre 100 mila auto in più rispetto a ottobre. Il numero impressionante ha portato le vendite globali a quasi 1,8 milioni di unità. Tale risultato è stato trainato dalla Cina, che si conferma leader del settore, cosa che, diciamocelo, non sorprende.

In Cina sono stati venduti per l’esattezza quasi 1,3 milioni di auto tra BEV (elettrici puri) e PHEV (ibridi Plug-in), un incremento importate di oltre 50 mila unità. Nel periodo gennaio-novembre di quest’anno, il Paese ha immatricolato 9,7 milioni di veicoli elettrificati. Ciò significa che ha registrato una crescita annua del 40%. Il mercato cinese beneficia inoltre della forte domanda di modelli di marchi come Geely, Tesla e Changan. La crescita mensile si è concentrata soprattutto sui BEV, con un aumento di 70 mila unità. Le vendite di PHEV sono invece quasi raddoppiate. Cosa rende la Cina così dominante? Diversi fattori. Politiche di incentivi strutturate, infrastrutture avanzate e l’espansione di una filiera tecnologica competitiva. La domanda di auto elettriche nel Paese pare inarrestabile, un trend che con parecchia probabilità proseguirà anche il prossimo e vicino anno.

Europa in calo, USA in crescita per le auto elettriche

Mentre la Cina macina record, l’Europa frena. Nei primi undici mesi del 2024, nel mercato UE-AELS-Regno Unito sono stati venduti 2,7 milioni di auto elettriche, con un calo del 3%. A novembre, le vendite si sono fermate a 280 mila unità, segnale di un mercato che fatica a riprendersi. Solo il Regno Unito ha mostrato un miglioramento, con una crescita annua del 17% nella seconda metà dell’anno. Tuttavia, mercati importanti come Germania, Francia e Italia continuano a segnare flessioni.

Negli USA e in Canada, invece, il mercato cresce del 10% dall’inizio dell’anno. A novembre, la prospettiva di un cambio negli incentivi fiscali ha sostenuto le vendite. La possibile abolizione del credito d’imposta sotto l’amministrazione Trump potrebbe spingere ulteriormente gli acquisti a dicembre. Il resto del mondo segue un percorso di crescita stabile, con 1,1 milioni di auto vendute e un incremento annuo del 25%. Un segnale chiaro: la mobilità elettrica è in piena espansione, ma con dinamiche regionali sempre più differenziate.