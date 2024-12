Un pericolo sul quale dobbiamo tenere gli occhi aperti costantemente è rappresentato senza dubbio dei tentativi di truffa online che ogni giorno colpiscono milioni di utenti con l’obiettivo di sottrarre loro dati sensibili di primaria importanza, queste truffe infatti hanno lo scopo di ingannare chi ci casca per portarlo a consegnare dati davvero importanti nelle mani dei truffatori che potranno così sfruttarli a proprio vantaggio.

La refurtiva in questa tipologia di truffa, infatti, sono informazioni sensibili che consentono a chi le acquisisce di utilizzarle in una miriade di reati, tra i quali spiccano principalmente il furto di identità o peggio il furto direttamente dal conto corrente bancario della vittima utilizzando proprio le sue credenziali di accesso.

Generalmente queste truffe si palesano via SMS o via mail, recentemente però moltissimi utenti ci stanno segnalando l’arrivo di tentativi di truffa addirittura all’interno delle loro caselle WhatsApp, i truffatori infatti hanno capito che utilizzando il social di messaggistica istantanea possono accedere ad una platea di possibili vittime molto più ampia che di conseguenza aumenta le possibilità di successo.

Il messaggio in arrivo

Come potete vedere dall’esempio in alto, questo nuovo tentativo di truffa prende forma in un banale messaggio che richiede la vostra attenzione, in caso di risposta però ne arriveranno altri che tramite strategie di ingegneria sociale vi ruberanno informazioni sensibili con l’inganno, generalmente si tratta di false offerte di lavoro molto convenienti o peggio ancora di ricatti fasulli, come potete leggere dall’esempio presentato in alto si tratta di messaggi in arrivo da strani numeri con prefissi ancora più inaspettati legati a contatti con i quali non condividiamo nessun gruppo e che arrivano da nazioni decisamente inaspettate.

Nel caso doveste ricevere un messaggio di questo genere tutto ciò che dovete fare è non rispondere e bloccare immediatamente chi vi ha contattato, in tal modo non lascerete nessuna possibilità che la truffa si svolga come sperano i truffatori.