Se avete intenzione di aggiornare la promozione che avete attivato sul vostro numero di cellulare, un’opzione certamente da prendere in considerazione è rappresentata dal provider vestito di verde Very Mobile, quest’ultimo è un provider virtuale che da tantissimi anni garantisce alla propria clientela un pool di promozioni davvero conveniente caratterizzato da tantissimi giga ad un prezzo davvero basso.

Con il passare degli anni l’operatore in questione si è ovviamente aggiornato e mantenuto al passo coi tempi con un catalogo di offerte adatto alle esigenze sia del mercato che dei propri clienti in modo da restare sempre competitivo e in grado di soddisfare le necessità di tutti i clienti.

Ecco dunque, perché recentemente il provider in questione ha anche attivato la connettività 5G in modo da poter offrire ai propri clienti il massimo della velocità attualmente disponibile nel mercato della telefonia, nel farlo a dunque lanciato una promozione ad hoc che include tutto ciò che si può desiderare, scopriamo insieme i dettagli di questa nuova offerta.

Tutto incluso a meno di sei euro

La promozione in questione garantisce a chi decide di sottoscriverla ben 150 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti, come se non bastasse se decidete di attivare la promozione il prezzo resterà bloccato per sempre a 5,99 € al mese, ma non è tutto, si è attivata la seguente promozione fatti i primi due mesi saranno completamente gratuiti e non pagherete il costo di rinnovo.

L’unico dettaglio a cui dovete prestare attenzione è legato al fatto che la promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici citati all’interno di un elenco presente nella pagina ufficiale della promozione, dunque prima di decidere assicuratevi di avere un’operatore di provenienza presente all’interno di questo elenco, ovviamente, il vostro smartphone deve supportare la connettività 5G in modo da poterla sfruttare.