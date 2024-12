Il notebook da gaming MSI Thin 15 può essere considerato da molti come una validissima alternativa nel tentativo di accedere a prestazioni di alto livello, anche in ambito di gioco, cercando di spendere il minimo indispensabile, o comunque una cifra che non vada oltre i 700 euro, grazie all’ultima offerta di Amazon.

Il modello attualmente in promozione è il B13UC-1851T, un dispositivo che prevede un display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione massima in FullHD, impreziosito però dalla presenza di un refresh rate a 144Hz. Il processore è uno dei migliori in circolazione, un Intel Core i7 di tredicesima generazione (modello i7-13620H), che viene accoppiato con una configurazione di 16GB DDR4 a 3200MHz e 512GB di SSD PCIe4, con alle spalle una scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX 3050 con 4GB di GDDR6.

Notebook da gaming MSI Thin: il prezzo è bassissimo

Un risparmio fuori dal normale sull’acquisto di questo MSI Thin 15, se pensate che il suo listino era superiore ai 1000 euro, e che oggi l’utente può spendere solamente 699 euro per il suo acquisto definitivo. La riduzione è attiva per pochi giorni, è valida a questo link, ed è utilizzabile da un qualsiasi consumatore, anche senza un abbonamento Amazon Prime attivo.

Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 11 Home, con layout europeo/italiano, nel complesso gode di una buonissima connettività fisica: una porta HDMI, 4 porte USB (suddivise tra USB-A e USB-C di ultima generazione), oltre ad una porta ethernet, per collegare eventualmente, e fisicamente, il notebook direttamente al router di casa. La batteria è agli ioni di litio a 3 celle, permette di godere di una autonomia complessivamente più che sufficiente, sebbene sia importante sottolineare come questa tipologia di prodotti difficilmente riesce a godere di una autonomia troppo elevata.