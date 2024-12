Dopo il flop commerciale dell’AI Pin, Humane si concentra su CosmOS, il suo sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale. La startup mira a integrare questa tecnologia in dispositivi di uso quotidiano, promettendo un’interazione più fluida e naturale con l’ambiente digitale.

CosmOS: un ecosistema AI per molteplici dispositivi

CosmOS è progettato per potenziare dispositivi come smartphone, televisori, smart speaker e automobili, trasformandoli in strumenti più intelligenti e reattivi. Un video promozionale rilasciato dall’azienda mostra alcune delle sue potenzialità: un automobilista che regola il riscaldamento domestico, uno speaker che fornisce suggerimenti culinari e un televisore che offre aggiornamenti sportivi in tempo reale. Queste demo, tuttavia, rappresentano prototipi e potrebbero subire modifiche prima del rilascio.

L’obiettivo dichiarato è quello di superare i limiti delle attuali piattaforme tecnologiche, fornendo un sistema operativo universale in grado di adattarsi alle esigenze dell’utente in diversi contesti. CosmOS ambisce a diventare un elemento centrale nella vita quotidiana, semplificando operazioni complesse tramite comandi vocali e risposte proattive.

Un rilancio dopo il fallimento dell’AI Pin

Il lancio dell’AI Pin, avvenuto nell’aprile 2024, ha rappresentato un duro colpo per Humane. Il dispositivo, che doveva rivoluzionare il mercato, ha invece registrato un tasso di restituzione superiore alle vendite. L’azienda è stata costretta a ridurre i prezzi drasticamente nel giro di sei mesi. Voci di corridoio hanno suggerito anche una possibile acquisizione da parte di HP, ma queste trattative non sono mai state ufficializzate.

Con CosmOS, Humane tenta ora di rilanciare la propria posizione nel settore tecnologico, ma deve affrontare numerosi ostacoli. L’azienda sta sviluppando un SDK (Software Development Kit) per consentire a produttori esterni di integrare il sistema nei loro dispositivi, ma il kit non è ancora disponibile al pubblico. Inoltre, i loghi mostrati nei video promozionali sono stati oscurati, suggerendo che non ci siano ancora collaborazioni ufficiali.

Gli analisti si dividono sul destino di Humane. Alcuni ritengono che il software in questione possa rappresentare una svolta, soprattutto se l’azienda riuscirà a dimostrare il suo valore. Altri dubitano che la startup possa superare le difficoltà attuali, sottolineando la mancanza di partner ufficiali e il precedente insuccesso.

Se CosmOS avrà successo, potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. In caso contrario, potrebbe segnare l’uscita di scena di Humane dal panorama tecnologico.