Apple Watch Ultra 3 potrebbe inviare messaggi via satellite

Stanno girando tante voci ultimamente su quello che sarà il prossimo smartwatch di Cupertino. L’Apple Watch Ultra 3 potrebbe finalmente rompere gli argini e venir fuori con qualcosa di innovativo proprio come sperano gli utenti. Dopo aver visto una riproposta del modello Ultra 2, il pubblico si aspetta dei miglioramenti e a quanto pare questi arriveranno.

L’attesa dovrà durare fino a settembre 2025, quando il nuovo orologio top di gamma arriverà ufficialmente. Da quel momento si potrebbe infatti segnare una svolta nella connettività degli smartwatch. Stando a quanto riportato, il nuovo modello potrebbe integrare la possibilità di inviare messaggi tramite una connessione satellitare, ampliando l’utilità di questo dispositivo anche in zone prive di rete cellulare o Wi-Fi.

Una funzione innovativa per Apple Watch

In questo momento, come gli utenti ben sanno, tali funzionalità satellitari di Apple sono disponibili solo sugli iPhone più recenti. Qui ci sono opzioni come Emergency SOS via Satellite e Roadside Assistance via Satellite. In questo modo è possibile comunicare in situazioni di emergenza, ma l’Apple Watch non offre ancora queste capacità. L’introduzione di messaggi via satellite nell’Ultra 3 cambierebbe questo scenario, rendendo il dispositivo ancora più adatto per gli amanti dell’avventura.

Apple Watch Ultra è infatti pensato appositamente per chi pratica attività estreme o esplora luoghi remoti. Con la connessione satellitare tutto diventerebbe ancor migliore, lasciando agli utenti la possibilità di lasciare l’iPhone a casa.

Altri miglioramenti in arrivo

Le novità per il prossimo modello potrebbero non fermarsi qui. Sempre secondo i rumor, l’Apple Watch Ultra 3 potrebbe includere il tanto atteso monitoraggio della pressione sanguigna. Questa funzione, già ipotizzata per altri modelli come la Serie 10, non è stata finora rilasciata per via di problemi legati all’affidabilità. Se implementata, sarebbe un ulteriore passo avanti nella direzione della salute e del benessere personale.

Se confermata, l’aggiunta della connessione satellitare farebbe dell’Apple Watch Ultra 3 il primo smartwatch tra i più conosciuti con questa capacità, superando concorrenti come il Garmin Instinct 2X Solar, che resta orientato a una nicchia di utenti.