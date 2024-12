Nuova ottima promozione disponibile su Amazon dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare le cuffie Sony WH-1000XM4, la penultima generazione attualmente in commercio, ad un prezzo estremamente concorrenziale, nonché effettivamente alla portata (e finalmente) di ogni singolo consumatore.

Al momento attuale sono in vendita in due colorazioni differenti, le quali potrebbero presentare prezzi compleamente diversi tra loro, per questo, se non vi dovessero piacere in argento come mostrate nell’articolo, consigliamo di aprire il link sottostante. Le Sony WH-1000XM4 sono a tutti gli effetti le top di gamma dell’azienda nipponica, cuffie over-ear completamente compatibili con qualsiasi sistema operativo in commercio, a prescindere da quale sia, Android, iOS, MacOS, Windows o similari. Si collegano tramite bluetooth di ultima generaone, e supportano il Multipoint, ciò sta a significare che di base si possono collegare contemporaneamente a più dispositivi.

Sony WH-1000XM4: le cuffie wireless sono economiche su Amazon

Un’occasione davvero da non perdere, se da tempo stavate aspettando il momento giusto per acquistare le Sony WH-1000XM4, infatti nessuno si sarebbe mai aspettato di pagarle solamente 179 euro, quando in realtà il prezzo originario di listino era anche di 399 euro, uno sconto del 60% che vi aiuta davvero a spendere molto poco. Premete qui per l’acquisto.

Le cuffie, come era lecito aspettarsi, presentano una batteria integrata che, stando a quanto dichiarato da Sony, dovrebbe garantire fino a 30 ore di utilizzo continuativo. Come al solito raccomandiamo di prendere questi dati con le dovute pinze, per il semplice fatto che sono influenzati da molteplici fattori: volume di ascolto o anche attivazione (o meno) della cancellazione attiva del rumore. All’interno della confezione è presente una comoda custodia in tessuto per facilitare il trasporto dovunque si desideri.