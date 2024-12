Xiaomi 14 è un top di gamma a tutti gli effetti, un prodotto che riesce a garantire prestazioni di livello nettamente superiore alla media, ma che allo stesso tempo porta l’utente a raggiungere una spesa non eccessiva, almeno in confronto a ciò che lo stesso mercato è attualmente in grado di offrire.

La promozione disponibile su Amazon abbassa notevolmente il livello di spesa sull’acquisto del modello da 12GB di RAM con 512GB di memoria interna, queste sono le uniche differenze (eventuali), tra le varianti differenti dello stesso device che potete trovare direttamente online. Per il resto è sempre lo smartphone da 152,8 x 71,5 x 8,28 millimetri di spessore con un peso di 193 grammi (oltre che completamente resistente all’acqua), con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, che viena accoppiato con GPU Adreno 750. Il display è da 6,36 pollici di diagonale, con risoluzione 1200 x 2670 pixel, una densità di 460 ppi, e tecnologia LTPO OLED, che gli permette di variare il refresh rate di molto fino ad un massimo di 120Hz.

Non perdetevi le offerte Amazon ed i codici sconto gratis che potete avere solo ed esclusivamente con il canale Telegram ufficialmente dedicato.

Xiaomi 14: che occasione su Amazon con questo prezzo

Xiaomi 14 è disponibile di listino a 1099 euro, una cifra che comunque risulta essere di tutto rispetto per un prodotto di assoluta qualità, ma che Amazon ha deciso di ridurre ultriormente, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 799 euro. In questo modo l’utente riesce ad acquistare uno smartphone con garanzia di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzato. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il comparto fotografico, disponibile nella parte posteriore dello smartphone, è caratterizzato da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario ultragrandangolare da 50 megapixel, per finire con uno zoom ottico (comunemente chiamato teleobiettivo) da 50 megapixel. Un trittico davvero più unico che raro, che promette prestazioni di livello nettamente superiore alla media.