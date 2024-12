Ogni giorno tutti gli utenti connessi a Internet devono prestare attenzione a un pericolo costantemente dietro l’angolo, stiamo parlando del fenomeno legato alle truffe online, queste ultime infatti si sono diffuse davvero a macchia d’olio negli ultimi anni dal momento che la connessione al web ha reso ogni utente potenzialmente rintracciabile e dunque una preda a disposizione dei truffatori.

Questi ultimi come se non bastasse negli ultimi mesi hanno sviluppato un nuovo modo per truffare la gente che sfrutta la piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo, queste truffe infatti sono approdate Su WhatsApp, questo poiché i truffatori si sono resi conto che tramite la chat multimediale è possibile contattare un numero di potenziali vittime molto più elevato e di conseguenza possono aumentare in modo importante le loro possibilità di successo.

Ciò che rimane invariato è invece l’obiettivo di queste truffe, ottenere dati sensibili da poter utilizzare poi per furti identità o furti direttamente dal conto corrente con conseguenze impossibili da invertire.

Messaggio WhatsApp truffaldino

Come potete leggere dall’esempio qua in alto ci sono alcuni elementi che ci consentono di capire che siamo davanti a un tentativo di truffa a tutti gli effetti, in primis si tratta di messaggi in arrivo senza alcun preavviso che chiedono l’attenzione di chi li riceve, dopodiché un altro elemento da prendere in considerazione è la presenza di un numero sconosciuto con un prefisso decisamente poco comune, in più grazie al WhatsApp possiamo verificare che tale numero non ha gruppi comuni e arriva da un paese decisamente inaspettato dal quale è poco probabile ricevere un messaggio.

Se doveste riscontrare tutti questi elementi, tutti insieme, la cosa migliore da fare e non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto dal momento che si tratta di una possibile truffa e dunque è meglio non avere a che fare in nessuna maniera con questo utente.