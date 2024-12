WhatsApp: ora non dimenticherete più i messaggi non letti, ecco come

WhatsApp continua a crescere. Tanti miglioramenti sono stati introdotti dall’app in quest’ultimo periodo e tanti utenti li hanno apprezzati. Ora il colosso sta sviluppando una nuova funzione per garantire che nessun messaggio passi inosservato.

La novità dei promemoria per messaggi non letti: WhatsApp migliora

Nella versione beta per Android 2.24.25.29, è emersa una funzione che invia promemoria per i messaggi non letti. Già da tempo infatti WhatsApp era al lavoro su una soluzione del genere avendo testato qualcosa di molto simile in merito agli aggiornamenti di stato. Sono in pochi a poter avere il privilegio attualmente di testare questa funzionalità, la quale potrebbe ben presto arrivare per tanti altre persone.

Ad avere un ruolo chiave in tutto ciò è algoritmo interno. Questo seleziona i contatti con cui si interagisce più spesso, ed è da questo che l’app decide di inviare delle notifiche sui messaggi non letti provenienti da queste persone. Tale strumento è completamente opzionale: può essere attivato o disattivato a seconda delle proprie preferenze.

Utilità e sicurezza: WhatsApp pensa a tutto

I promemoria per i messaggi non letti potrebbero risultare utili per chi utilizza WhatsApp come principale mezzo di comunicazione, ma potrebbero anche risultare fastidiosi per chi preferisce gestire le notifiche manualmente.

Ovviamente WhatsApp è sempre al lavoro ed è per questo che ci sono anche altre novità in corso di lavorazione. Oltre ai promemoria, WhatsApp sta lavorando su altre soluzioni molto interessanti tra le quali ne spiccano soprattutto alcune come queste in basso:

Condivisione dei canali semplificata grazie a un nuovo QR code;

grazie a un nuovo QR code; Trascrizioni dei messaggi vocali , attese da tempo;

, attese da tempo; Icone colorate e personalizzate per i contatti e le chat di gruppo.

Queste nuove migliorie riflettono l’impegno continuo di WhatsApp nel migliorare l’esperienza utente, bilanciando praticità e innovazione. L’obiettivo è quello di allontanare ogni forma di rivalità, soprattutto quella con Telegram che è l’applicazione rivale più forte in assoluto per il colosso colorato di verde. Si pronuncia dunque un 2025 pieno di grandi novità per WhatsApp.