TikTok sta vivendo un momento complicato negli Stati Uniti. La Corte d’Appello ha appena respinto il ricorso di ByteDance, l’azienda cinese che possiede la piattaforma, contro una legge che potrebbe far sparire l’app dal mercato americano. Il governo ha dato a ByteDance un ultimatum: entro il 19 gennaio 2025 deve vendere la sua divisione statunitense, altrimenti TikTok sarà bandito. Insomma, la situazione è tutt’altro che rosea.

TikTok sul filo del rasoio negli Stati Uniti

Tutto parte da una questione di sicurezza nazionale. Le autorità americane temono che TikTok possa diventare uno strumento per raccogliere dati sensibili degli utenti e passarli al governo cinese. O peggio, che l’algoritmo venga usato per influenzare l’opinione pubblica, magari in periodi delicati come le elezioni. ByteDance ha sempre negato tutto, ribadendo che i dati degli utenti americani non vengono condivisi con nessuno, men che meno con Pechino. Ma a quanto pare queste rassicurazioni non bastano.

ByteDance ha provato a opporsi, sostenendo che questa legge violasse la Costituzione, in particolare il diritto alla libertà di espressione e la protezione contro trattamenti ingiusti. Ma la Corte ha detto di no: secondo il giudice, le prove portate dal governo sono sufficienti per giustificare una misura così drastica.

C’è da dire che questa volta la politica americana sembra unita. Di solito democratici e repubblicani non si trovano d’accordo su niente, ma qui entrambi i fronti sostengono che TikTok rappresenti un rischio. Anche Donald Trump, quando era presidente, aveva cercato di mettere i bastoni fra le ruote alla piattaforma, ma senza successo. Dopo Biden, però, il discorso è cambiato: ora ByteDance deve davvero preoccuparsi.

Il futuro della piattaforma negli Stati Uniti è appeso a un filo. Forse ByteDance farà un ultimo tentativo, portando il caso davanti alla Corte Suprema. Ma il tempo stringe, e la scadenza di gennaio 2025 è dietro l’angolo. Se TikTok dovesse sparire dagli Stati Uniti, le conseguenze sarebbero enormi, non solo per la piattaforma ma per tutto il settore tecnologico.