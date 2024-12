Il mercato automobilistico è ricco di proposte che le case automobilistiche portano ogni anni sul mercato al fine di conquistare il maggior numero di utenti. Le proposte che vengono lanciate sul mercato, naturalmente, vantano sempre di ottimizzazioni e rinnovamenti che i costruttori decidono di effettuare nel corso degli anni. Oggi parliamo della casa automobilistica giapponese Subaru e del suo modello Outback.

Uno dei modelli più venduti sul mercato automobilistico americano ma poco preferito dagli utenti europei. Per il costruttore era giunto il momento di rinnovare il proprio modello tanto da decidere di portare su strada una nuova generazione di Outback. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Subaru Outback: in arrivo la nuova generazione

Il costruttore giapponese sta portando avanti un importante lavoro per sviluppare e perfezionare la nuova generazione di Outback. Una nuova generazione che, secondo quanto diffuso finora, sembra rifarsi molto alle linee tipiche dei Suv. Una decisione che ha portato la casa automobilistica ad effettuare delle modifiche sulla generazione del 2025. Nello specifico, il veicolo mostra una carrozzeria più alta e muscolosa in cui non passa inosservata la presenza di passaruota squadrati e un frontale verticale con una mascherina rettangolare. Non mancano poi fari a led sottoli che il costruttore ha deciso di implementare come soluzione per l’illuminazione diurna.

Per quanto riguarda gli interni, purtroppo, finora non sono stati diffusi i dettagli che andranno a contraddistinguere la nuova generazione di Subaru Outback. Non viene però escluso che nel 2025 vedremo un modello con doppio display per strumentazione di bordo e per il sistema multimediale.

Quel che sappiamo è che dal punto di vista delle specifiche tecniche, la generazione 2025 potrebbe vantare dello stesso powertrain full hybrid presente sul modello attualmente presente sul mercato. Dunque, due motori elettrici con trazione integrale e batteria agli ioni di litio. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere i dettagli di cui attualmente non siamo a conoscenza.