Kena Mobile, tra i principali operatori virtuali del mercato, ha lanciato una promozione che premia i suoi utenti più affezionati. Tale proposta consiste in 70GB di traffico dati aggiuntivo, completamente gratuito, riservato esclusivamente ai clienti attivi. Questa iniziativa, valida ancora per poco, si distingue per la semplicità e ovviamente per il suo carattere promozionale. Non è infatti destinata ad attrarre nuovi clienti. Ma semplicemente a consolidare il rapporto con quelli già acquisiti.

Kena Mobile: un’opportunità da cogliere velocemente

Una volta attivata, l’offerta consente di utilizzare i 70GB per un periodo limitato di 72 ore. Questo traffico extra ha priorità di consumo rispetto al bundle ordinario, evitando così di intaccare i giga già inclusi nella promo base. Per attivare la promozione, i clienti devono accedere all’app MyKena, dove troveranno un banner dedicato. Un gesto che non richiede alcun costo aggiuntivo e che sottolinea l’attenzione di Kena Mobile verso la soddisfazione della propria utenza.

La procedura per accedere ai 70GB gratuiti è semplice e immediata. Infatti, sarà sufficiente aprire l’app MyKena sul proprio dispositivo mobile e verificare se si è stati selezionati per l’iniziativa. Una volta trovato il banner promozionale, l’opzione “Kena 70 Giga Gratis” può essere attivata con un click. Dopo l’attivazione, i giga extra saranno immediatamente disponibili ed utilizzabili entro le 72 ore successive.

Al termine del periodo promozionale, l’opzione si disattiva automaticamente, senza alcuna necessità di intervento manuale. L’offerta, pensata solo per un periodo limitato, non si rinnova e non implica costi o vincoli aggiuntivi. Come detto, infatti, più che una promozione essa si rivela essere una strategia. Ovvero un mezzo efficace per mantenere alta la fidelizzazione degli utenti, offrendo loro un servizio aggiuntivo che risponde a esigenze temporanee di maggiore connessione. Regali come questo rafforzano il senso di appartenenza dei già clienti e consolidano la reputazione dell’operatore come affidabile e attento ai dettagli.