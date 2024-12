JAECOO 5: il SUV compatto che punta su stile e versatilità

Il SUV JAECOO 5 si prepara a debuttare sulle strade europee, con un design che combina linee moderne e funzionalità pratiche. Lunga 4,38 metri, si colloca tra il segmento B e il C, con proporzioni studiate per un pubblico urbano ma non solo. Il frontale è dominato da una griglia imponente con il lettering JAECOO, mentre i fari sottili e orizzontali regalano un tocco di eleganza contemporanea. L’interno del SUV non è da meno. Troviamo un abitacolo minimalista e tecnologico, con un display verticale da 13,2 pollici per l’infotainment e un piccolo schermo dedicato alla strumentazione digitale. Comfort e praticità non mancano: il bagagliaio parte da 480 litri e arriva a 1.180 abbattendo i sedili posteriori. Non solo spazio, ma anche dettagli utili come luci da campeggio e ganci originali. Perché accontentarsi di meno?

Prestazioni e sicurezza del SUV

Nonostante l’assenza di una trazione integrale, la JAECOO 5 promette ottime capacità off-road grazie al sistema ARDIS. Questo strumento intelligente adatta la risposta del veicolo alle diverse condizioni di guida, dalla neve alla sabbia. Un SUV pensato per chi cerca flessibilità, senza rinunciare alla sicurezza. Tra le altre innovazioni inserite nel SUV c’è il sistema Hill Descent Control, ideale per terreni ripidi e accidentati. Una tecnologia che regola automaticamente la velocità in discesa, garantendo controllo e trazione in ogni situazione. La visuale panoramica a 540° consente poi manovre precise, anche negli spazi più angusti. Quanto costerà? Non ci sono ancora dettagli ufficiali. Con una posizione al di sotto della JAECOO 7, si ipotizza un prezzo di partenza per il SUV attorno ai 30.000 euro.

Oltre alla versione con motore a benzina da 1,6 litri e 147 CV, Il SUV JAECOO 5 punta al futuro con una gamma elettrificata. È già confermata una variante Full Hybrid e, successivamente, un modello completamente elettrico con 204 CV e batteria da 67 kWh. Questa transizione riflette l’ambizione del Gruppo Chery di contribuire alla mobilità sostenibile in Europa. La combinazione di tecnologie avanzate e opzioni ecologiche rende il SUV competitivo e al passo con le esigenze di un mercato sempre più attento all’ambiente. Riuscirà a conquistare il mercato europeo? I presupposti ci sono tutti.