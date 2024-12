L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha lanciato una consultazione pubblica per discutere un nuovo registro degli influencer, passo decisivo per regolamentare il settore. La decisione, non unanime, rappresenta il risultato del lavoro iniziato a gennaio 2024, con l’obiettivo di creare un quadro normativo simile a quello radiotelevisivo.

Il codice proposto mira a garantire maggiore trasparenza e tutela, istituendo un registro ufficiale per identificare gli influencer e le loro attività. Tra i punti principali, vi è il divieto di contenuti che possano danneggiare fisicamente o moralmente i minori, o sfruttare la loro inesperienza. Inoltre, sarà obbligatorio dichiarare l’uso di filtri e strumenti di modifica visiva per evitare manipolazioni dell’immagine. L’accento è posto anche sulla chiarezza della pubblicità, seguendo le linee guida della Digital Chart, per assicurare che le comunicazioni commerciali siano riconoscibili.

Le iniziative educative non sono trascurate: campagne di sensibilizzazione, coordinate dal Tavolo tecnico, aiuteranno a promuovere responsabilità e consapevolezza nell’influencer marketing.

Influencer: prime sanzioni e un controllo più esteso

L’AGCOM prevede modifiche alle attuali Linee-guida, riducendo le soglie per definire un influencer rilevante. Questa strategia punta a includere più creator nel nuovo registro degli influencer, ampliando il controllo normativo.

A novembre, l’AGCOM ha emesso 21 sanzioni, per un totale di 2 milioni di euro, contro influencer che promuovevano giochi d’azzardo su piattaforme popolari. Le multe, calcolate come il 20% del valore della pubblicità, hanno riguardato violazioni dell’articolo 9 del Decreto Dignità, che vieta la pubblicità sul gioco d’azzardo. Questi provvedimenti segnano la prima applicazione di sanzioni nel settore digitale e sono stati confermati dal TAR del Lazio.

La consultazione pubblica si presenta come un’occasione per perfezionare il codice con il contributo di operatori e cittadini, garantendo una regolamentazione inclusiva ed efficace per il mondo degli influencer. Il registro degli influencer potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per il settore. Per sapere atre informazioni su AGCOM cliccare su questo link.