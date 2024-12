Apple si appresta a introdurre un modem 5G proprietario nei suoi dispositivi, ma le prestazioni potrebbero risultare inferiori rispetto ai prodotti Qualcomm. Secondo le prime analisi, il modem sviluppato da Apple, previsto per il debutto nel 2024, si collocherebbe su un livello tecnico meno avanzato rispetto agli standard attuali.

Apple: il modem 5G a confronto con quello di Qualcomm

Le indiscrezioni indicano che il nuovo modem 5G di Apple, sviluppato internamente, sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 4,4 Gbps in condizioni di laboratorio. Questo dato, sebbene notevole, è inferiore agli 8,5 Gbps del modem Snapdragon X70 di Qualcomm, attualmente utilizzato nei modelli più recenti di iPhone.

La scelta di Apple di sviluppare una soluzione proprietaria mira a ridurre la dipendenza dai fornitori esterni, ma comporta sfide significative. Il primo modello di modem potrebbe essere limitato sia in termini di velocità che di efficienza energetica, due fattori cruciali per gli utenti.

Un modem con prestazioni inferiori potrebbe incidere sulla qualità della connessione, specialmente nelle aree con segnale 5G instabile. Gli utenti potrebbero riscontrare una riduzione della velocità di download e streaming rispetto agli standard ai quali sono abituati. Inoltre, una minore efficienza energetica potrebbe tradursi in un impatto negativo sulla durata della batteria dei dispositivi.

Tuttavia, l’OEM di Cupertino prevede di migliorare progressivamente la tecnologia nei prossimi anni, come già avvenuto con altri componenti hardware proprietari. Gli analisti ritengono che i futuri aggiornamenti potrebbero avvicinare le prestazioni del modem Apple a quelle di Qualcomm.

Sappiamo che il modem Apple dovrebbe fare il suo debutto sugli iPhone del 2025, presumibilmente sul primo telefono dell’anno che, secondo le indiscrezioni, sarà l’SE di quarta generazione. Non è ancora chiaro se il nuovo chip sarà implementato in tutti i modelli o solo in una parte della gamma. La società di Cupertino potrebbe decidere di utilizzare una soluzione ibrida, con alcuni dispositivi ancora basati su tecnologia Qualcomm. L’introduzione del modem 5G rappresenta un passo strategico importante per la mela, ma le prime versioni potrebbero non competere con le soluzioni di Qualcomm.