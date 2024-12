CoopVoce EVO 200: minuti, SMS e 200 GB a meno di 8€

CoopVoce rilancia nel panorama delle offerte telefoniche con una proposta che punta a conquistare nuovi utenti, distinguendosi tra le opzioni più competitive sul mercato. La nuova offerta EVO 200 garantisce un pacchetto completo con tanti GB e un prezzo bloccato per sempre, senza sorprese.

I dettagli dell’offerta EVO 200, CoopVoce stravince su tutti

La EVO 200 include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, senza limiti di tempo o destinazione;

verso tutti i numeri nazionali, senza limiti di tempo o destinazione; 1000 SMS ogni mese, ideali per chi utilizza ancora i messaggi tradizionali;

ogni mese, ideali per chi utilizza ancora i messaggi tradizionali; 200 GB di traffico dati in 4G, perfetti per navigare, guardare video in streaming, e rimanere sempre connessi.

Tutto ciò è dunque in promo e costa solo 7,90 euro al mese. Gli utenti inoltre hanno una garanzia certa: il prezzo resterà invariato nel tempo. Questo aspetto è uno dei punti di forza dell’offerta, pensato per chi cerca stabilità e trasparenza nei costi.

Attivazione gratuita fino all’8 gennaio 2025 con CoopVoce

Chi sceglie l’offerta EVO 200 entro l’8 gennaio 2025 potrà attivarla senza alcun costo iniziale. Una promozione interessante, che elimina qualsiasi spesa aggiuntiva e rende il passaggio a CoopVoce ancora più conveniente.

La EVO 200 è perfetta per chi desidera un’offerta ricca di GB senza dover spendere troppo. È disponibile sia per i nuovi clienti CoopVoce che per chi decide di cambiare operatore, approfittando di una proposta semplice e competitiva.

Come attivare EVO 200

Per attivare l’offerta, basta recarsi in un punto vendita Coop o utilizzare i canali digitali del gestore, come il sito ufficiale o l’app CoopVoce. L’attivazione è facile e veloce, senza costi nascosti.

Con l’offerta EVO 200, CoopVoce entra nel campo delle offerte “top di gamma”, dimostrando di poter competere con i grandi operatori. I 200 GB mensili, abbinati a minuti e SMS senza limiti, fanno di questa promozione una scelta interessante per chi cerca un piano completo e conveniente. Non lasciarti sfuggire l’attivazione gratuita, valida fino all’8 gennaio 2025.