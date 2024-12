Android: oggi in regalo 8 titoli tra app e giochi a pagamento sul Play Store

Quotidianamente gli utenti del mondo Android possono ricevere delle belle notizie da Google e questa volta si tratta di contenuti da scaricare sullo smartphone.

Sul Play Store di Google infatti oggi c’è una selezione di app e giochi solitamente a pagamento, completamente gratis. Si tratta di un’iniziativa limitata nel tempo, quindi è bene approfittarne finché dura.

Offerta a tempo, ma il vantaggio è permanente per gli utenti Android

Il meccanismo è semplice: puoi scaricare i titoli in offerta gratuitamente per un periodo limitato. Una volta scaricati, resteranno tuoi per sempre. Ciò significa che, anche se in futuro torneranno a pagamento, potrai scaricare di nuovo tutto senza alcun costo aggiuntivo. A ricordare il tutto sarà proprio l’account Google.

Bisogna inoltre ricordare un’altra cosa molto importante: non c’è una scadenza precisa per ogni titolo. Alcuni giochi o app potrebbero tornare a pagamento nel giro di poche ore, quindi è meglio agire rapidamente.

Queste promozioni sono l’occasione perfetta per scoprire nuove app e giochi, senza rischiare di spendere soldi inutilmente. Potresti trovare software utili o passatempi divertenti che non avresti considerato al prezzo pieno.

Corri nel Play Store: ecco i titoli del giorno

Per scaricare le app o i giochi, basta aprire il Play Store e cercare i titoli in promozione. Dopo averli installati, resteranno associati al tuo account Google, anche se li cancelli dal dispositivo. Questo vale sia per le app che per i giochi, garantendoti la libertà di gestire la tua libreria digitale come preferisci.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: un clic oggi potrebbe farti risparmiare molto domani. Qui in basso ci sono tutti i titoli che diventano improvvisamente gratuiti e che vanno scaricati nel più breve tempo possibile. Ecco l’elenco completo: