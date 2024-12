A quanto pare, Valve all’interno delle proprie politiche ha come punto fisso l’idea di espandersi e nel dettaglio di espandere la diffusione del proprio sistema operativo basato su Steam, ovvero SteamOS, Sembra infatti che all’interno delle sue nuove linee guida sia apparsa la voce Powered by SteamOS, la quale suggerisce l’arrivo di un hardware specifico pensato per l’esecuzione nativa del sistema operativo lanciato da Steam, il quale attualmente gode del supporto di determinati prodotti ma senza avere una diffusione capillare e soprattutto profonda tale da poter mostrare tale logo.

Un’idea già vista ma migliore

Non è la prima volta che Valve punta ad ottenere un risultato di questo genere, già in passato l’azienda aveva in mente di godere di un hardware in grado di eseguire nativamente una prima versione del suo sistema operativo, andando a definire le cosiddette Steam Machine, le quali eseguivano una versione basata sul Linux di Steam che però non ha riscontrato il successo sperato dall’azienda.

Ora però i tempi sono diametralmente diversi e dunque Valve vuole riprovarci tramite appunto questo logo che mira a godere di un hardware specifico ottenuto tramite delle strette partnership con gli sviluppatori che possono così ottenere un supporto a SteamOS solo però in stretta collaborazioni con l’azienda stessa, per poi produrre prodotti in grado di offrire il supporto a Steam e magari anche a controller pad simili grazie alle funzionalità del sistema operativo.

Si tratta dunque di un obiettivo abbastanza ambizioso pensato per portare il proprio sistema operativo sui livelli più elevati e fargli godere di una diffusione davvero senza precedenti, qualche avvisaglia l’avevamo avuta già qualche settimana fa quando si era scoperto del supporto a quest’ultimo da parte di ROG Ally, console basata su Windows ma in grado di eseguire anche SteamOS.

Non rimane dunque che attendere per vedere le prossime mosse di Valve, l’idea è senza alcun dubbio vincente e andrebbe a costituire una degna alternativa a Windows, il quale attualmente la fa da padrone sui prodotti portatili da gioco.