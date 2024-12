Sembra proprio che Sony stia valutando un clamoroso ritorno all’interno del mondo delle console da gioco portatili, Il colosso giapponese infatti pare abbia voglia di riscatto dopo il fiasco ottenuto con PlayStation Vita la quale è rimasta una pietra miliare per i collezionisti, ma non ha conquistato il cuore delle grandi masse, a differenza di quanto fatto da PSP che invece ha assegnato la storia di questo ramo dei videogiochi.

Le voci di corridoio di cui parliamo non sono nuove, già qualche settimana fa infatti Bloomberg aveva accennato ad un’idea di Sony di tentare il tutto per tutto con anche la presenza di alcuni prototipi già pronti e in test, a suffragare queste voci ora arriva però Digital Foundry che attesta di aver sentito parlare alcune fonti interne all’azienda che dicono come il progetto non solo sia presente ma sia in corso anche da un paio di mesi, il prodotto in questione dovrebbe far girare delle versioni lite dei titoli PS5, dunque meno performanti ma anche più leggeri.

Imparare dal passato

In definitiva dunque parliamo di una console del tutto a sé stante in grado di eseguire dei titoli in modo completamente indipendente e senza necessariamente essere connessa a un cloud o ad una console da salotto, ovviamente Sony, prima di gettarsi nella mischia deve tenere conto di quanto accaduto in passato con PlayStation Vita, quest’ultima infatti non ebbe il successo sperato a causa in primis di un mancato supporto da parte di Sony che ne ha minato profondamente le potenzialità, ovviamente poi l’azienda dovrà tenere conto del mercato all’interno del quale si sta addentrando, quest’ultimo sta vivendo infatti un momento florido ricco di competizione da parte dei vari colossi della tecnologia, numerosi marchi infatti stanno proponendo la loro soluzione portatile con caratteristiche vincenti e uniche, alcuni esempi sono ROG Ally di Asus, Legion Go di MSI e ovviamente Nintendo Switch che presto vedrà l’arrivo della seconda generazione.