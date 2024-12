Lombell ha cambiato il modo di pensare agli occhiali da sole con un’idea tanto semplice quanto geniale: permettere a chi li indossa di regolare l’intensità della colorazione delle lenti in tempo reale. Non c’è bisogno di complicati sistemi elettronici o di aspettare che il sole faccia il suo gioco. Tutto si basa su una tecnologia presa in prestito dai fotografi, quella dei filtri ND variabili. Il concetto è davvero interessante: due strati di vetro polarizzato sovrapposti che, ruotati, modulano la quantità di luce che passa attraverso le lenti. Il risultato? Occhiali che si adattano perfettamente a ogni situazione.

Lombell, un nuovo modo di vedere

Immaginate di essere in macchina sotto un sole abbagliante e di poter scurire le lenti con un semplice gesto, oppure di trovarvi in una giornata nuvolosa e schiarirle per avere una visione più chiara. Gli occhiali Lombell offrono nove livelli di regolazione, o “stop“, che permettono una transizione graduale tra tonalità chiare e scure. È una vera rivoluzione rispetto ai classici fotocromici, che spesso reagiscono troppo lentamente, o agli elettrocromici, che necessitano di batterie e risultano più complicati da gestire.

Anche dal punto di vista dei materiali, Lombell ha fatto le cose per bene. Le montature sono in titanio, quindi leggere ma robuste, e il tutto pesa solo 50 grammi. Le lenti, oltre a essere tecnologicamente avanzate, garantiscono una protezione totale dai raggi UVA e UVB, una sicurezza che non può mai mancare.

Per chi porta occhiali da vista, c’è una soluzione personalizzabile: il vetro posteriore può essere sostituito con lenti graduate, così nessuno deve rinunciare a questa innovazione. E il prezzo? Sorprendentemente accessibile. Il modello standard parte da 89,99 dollari, mentre la versione per lenti graduate costa 99,99 dollari.

L’idea alla base di questi occhiali è quella di semplificare la vita di chi li usa, offrendo un prodotto pratico, versatile e dal design accattivante. Che si tratti di una passeggiata, un viaggio in macchina o una giornata in montagna, Lombell sembra aver trovato la formula per unire tecnologia e stile in modo impeccabile.