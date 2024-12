Google Chrome per Android ha raggiunto un importante traguardo. Le sue prestazioni, infatti, sono raddoppiate in appena due anni. Ad affermarlo è proprio Google attraverso un post dettagliato sul Chromium Blog. In cui spiega come il browser abbia ottenuto punteggi eccellenti nei test Speedometer. Ovvero un parametro che misura la capacità di gestire applicazioni web complesse. Questo risultato non è frutto del caso, ma di un lungo lavoro di ottimizzazione che ha coinvolto direttamente anche i partner tecnologici di Google. Come Qualcomm, leader nella produzione di chip.

Google: innovazione e collaborazione per un browser più veloce

Dal 2022, con l’introduzione di Chrome M112, Google ha iniziato a evolversi con una serie di aggiornamenti mirati. Tra i più importanti vi è la creazione di build specifiche per dispositivi di fascia alta, distribuite attraverso il Play Store con la versione M113. Questo approccio ha permesso di applicare migliorie hardware dedicate. Aumentando così in maniera significativa le prestazioni dei modelli premium. Nonostante ciò, anche i possessori di dispositivi di fascia più economica hanno beneficiato di miglioramenti. Ciò grazie all’aggiornamento dei motori V8 e Blink, responsabili rispettivamente dell’esecuzione del codice JavaScript e del rendering delle pagine web.

Il miglioramento delle prestazioni di Chrome però non riguarda solo il software. Ma anche il modo in cui il browser interagisce con l’hardware dei dispositivi Android. Google ha lavorato in stretta collaborazione con Qualcomm e altri partner per ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Fino a raggiungere un aumento delle prestazioni pari all’80% rispetto alle versioni precedenti. A tal proposito, la capacità di adattarsi alle diverse specifiche dei dispositivi è stata centrale per ottenere questi risultati.

Un esempio pratico di questi progressi è visibile nel caricamento di documenti Google Docs su Pixel Tablet. La versione M112 impiegava il 50% di tempo in più rispetto alle attuali. Con queste innovazioni, Chrome è quindi ora in grado di offrire un’esperienza di navigazione più fluida e reattiva. Soddisfacendo le esigenze di milioni di utenti in tutto il mondo.