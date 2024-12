Fastweb ha da poco annunciato una promozione che regala 50Gb di traffico dati aggiuntivo al mese ad alcuni dei suoi clienti mobile. Questo bonus, completamente gratuito e integrato automaticamente nel piano tariffario esistente, rappresenta un vantaggio importante per i clienti selezionati. L’iniziativa non è nuova. In quanto una proposta simile era già stata lanciata durante l’estate 2024 per celebrare la stagione estiva. Adesso, essa però si rinnova e coinvolge un nuovo gruppo di iscritto, informati tramite notifiche personalizzate inviate dall’app MyFastweb.

Fastweb: come funziona la promozione e i futuri sviluppi della rete

In alcuni casi, gli utenti hanno riportato di aver ricevuto addirittura 100GB al mese, offerti da Fastweb a tempo indeterminato. Questo aggiornamento viene attivato automaticamente a partire dal primo rinnovo utile e non richiede alcuna azione da parte dell’utente. L’offerta, progettata per garantire massima semplicità, sottolinea la volontà dell’ operatore di distinguersi in un mercato fortemente competitivo.

I clienti possono verificare l’aggiunta dei giga extra direttamente nell’app MyFastweb, nella sezione “Internet”. Su cui verranno mostrati i dettagli del traffico disponibile. La promozione resterà attiva finché il cliente manterrà lo stesso piano tariffario. Ad ogni modo, in caso di modifica dell’offerta, i GB aggiuntivi verranno disattivati. Tale sistema garantisce così flessibilità e trasparenza, rafforzando la fiducia dei clienti nei confronti dell’operatore.

In contemporanea a tutto ciò, Fastweb si prepara a una transizione importante. Ovvero al passaggio alla rete Vodafone Italia. Attualmente, il servizio è supportato dalle infrastrutture di TIM e WINDTRE, ma la recente acquisizione da parte di Swisscom accelera il cambiamento. Il quale consentirà ai clienti di beneficiare di una rete ancora più performante. Mentre la dismissione del 3G da parte di Vodafone favorirà l’utilizzo di tecnologie più avanzate, come il 4G e il 5G.

Insomma, con iniziative come questa, Fastweb punta a consolidare la propria posizione nel mercato italiano della telefonia mobile. Offrendo, in particolare, vantaggi concreti e un servizio sempre più affidabile per i propri clienti